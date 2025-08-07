-

Groupe OKWIND : Résiliation du contrat de liquidité avec Portzamparc - Groupe BNP Paribas

TORCÉ, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe OKWIND (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce aujourd’hui avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 8 août 2022 avec Portzamparc – Groupe BNP Paribas. La résiliation a pris effet le 31 juillet 2025.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat le 8 août 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 200.000,00 euros

Lors du dernier bilan semestriel en date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14.352 titres GROUPE OKWIND,
  • Espèces : 24.451,91 euros

A la clôture du compte de liquidité, les moyens suivants étaient disponibles et ont été restitués :

  • 17.145 titres GROUPE OKWIND,
  • Espèces : 19 903,95 euros

À propos du Groupe OKWIND

Fondé en 2009, par Louis Maurice, Président-Directeur Général, le Groupe français OKWIND est l’expert de l’autoconsommation énergétique individuelle et collective. Son approche globale et sa technologie de pointe visent à renforcer l’autonomie et l’efficience énergétique des agriculteurs, entreprises, collectivités et particuliers. Chaque jour, le Groupe OKWIND œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, maîtrisée, stable, bas carbone et respectueuse des territoires pour accélérer et optimiser la transition écologique. Le groupe conçoit, développe et déploie des solutions complètes de management de l’énergie verte (production solaire locale, autoconsommation, revalorisation des surplus, amélioration des modèles de consommations). Ainsi, en devenant producteurs-consommateurs (prosumers), les clients OKWIND peuvent générer leur propre énergie, piloter leur production et également réguler leurs process électriques. Historiquement implanté dans le Grand-Ouest à 30 km de Rennes (Torcé), le Groupe OKWIND est proche de ses clients avec plusieurs agences et centres de travaux répartis dans toute la France. En 2024, le Groupe OKWIND a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 57,1 M€ et compte aujourd’hui 235 employés, avec plus de 5 000 installations sur l’ensemble du territoire français. Pour plus d’informations : www.okwind.fr

Contacts

Groupe OKWIND
Relations investisseurs
investors@okwind.fr

NewCap
Thomas Grojean/Aurélie Manavarere
Relations investisseurs
okwind@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 94

NewCap
Nicolas Merigeau
Relations médias
okwind@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98

Groupe OKWIND

BOURSE:ALOKW
Details
Employees: undefined
Release Versions
French

Contacts

Groupe OKWIND
Relations investisseurs
investors@okwind.fr

NewCap
Thomas Grojean/Aurélie Manavarere
Relations investisseurs
okwind@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 94

NewCap
Nicolas Merigeau
Relations médias
okwind@newcap.eu
T. : 01 44 71 94 98

More News From Groupe OKWIND

Groupe OKWIND annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

TORCÉ, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Groupe OKWIND (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2025, clos le 30 juin 2025. Louis MAURICE, Fondateur et Président de Groupe OKWIND, déclare : « Le premier semestre 2025 a été marqué par l’évolution du cadre réglementaire et la baisse tarifaire...

Groupe OKWIND : Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Portzamparc – Groupe BNP Paribas

TORCÉ, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Groupe OKWIND (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec Portzamparc – Groupe BNP Paribas pour le 1er semestre 2025. Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE OKWIND à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin...

OKWIND lance AutonoMEA une solution unique d’autoconsommation optimisée pour accélérer l’autonomie énergétique en France

TORCÉ, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Groupe OKWIND (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce le lancement d’AutonoMEA, une solution intégrée combinant production photovoltaïque, stockage d’énergie et supervision intelligente. Cette nouvelle offre s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer la souveraineté énergétique de ses clien...
Back to Newsroom