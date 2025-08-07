Andersen Consulting kondigt samenwerkingsovereenkomst aan met Virtual, Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting kondigt een samenwerkingsovereenkomst aan met Virtual, Inc., een Amerikaans bedrijf dat bekend staat om zijn diepgaande expertise in strategie en bedrijfsvoering voor technologieconsortia, normeringsorganisaties en andere door leden aangestuurde groepen.

Virtual, Inc. staat bekend om zijn praktische aanpak en resultaatgerichte uitvoering en heeft een bewezen staat van dienst in het ondersteunen van missiegedreven, samenwerkende organisaties. Met de wendbaarheid van een nichebedrijf en de capaciteiten van een wereldspeler helpt Virtual toonaangevende technologiebedrijven en normeringsorganisaties innovatie te versnellen, te zorgen voor consensus en de impact binnen het digitale ecosysteem te vergroten. Sinds de oprichting in 1999 biedt Virtual op maat gemaakt strategisch advies en operationele ondersteuning aan klanten over de hele wereld, met name in de technologiesector, met diensten die variëren van governance, lidmaatschaps- en certificeringsbeheer, ondersteuning bij normeringsontwikkeling, evenementenbeheer, marketing en geïntegreerde technologische oplossingen.

"Wij zijn gespecialiseerd in het helpen van samenwerkende organisaties om te bloeien – of ze nu wereldwijde technische standaarden ontwikkelen, interoperabiliteit stimuleren of navigeren door complexe governancestructuren," aldus Andy Freed, CEO van Virtual, Inc. "Dankzij deze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we onze impact vergroten en meer consortia en normalisatie-instellingen helpen hun strategische doelen te bereiken."

"De diepgaande ervaring van Virtual Inc. met impactvolle technologieconsortia en normbepalende organisaties voegt een krachtige dimensie toe aan ons adviesaanbod," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun expertise in het mogelijk maken van samenwerking tussen meerdere belanghebbenden, in combinatie met hun operationele precisie, versterkt ons vermogen om klanten te begeleiden bij transformatie, governance en innovatie op schaal."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstverleningsmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingadvies, juridische zaken, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advisering op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.