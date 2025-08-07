SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą Virtual, Inc. z siedzibą w USA, która słynie z bogatej wiedzy specjalistycznej na temat strategii i działalności operacyjnej konsorcjów technologicznych, organizacji odpowiedzialnych za opracowywanie norm oraz innych stowarzyszeń członkowskich.

Słynąca z praktycznego podejścia i realizacji ukierunkowanej na wyniki firma Virtual, Inc. może się poszczycić udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie wspierania organizacji skoncentrowanych na realizacji określonej misji w oparciu o współpracę. Firma Virtual działa ze sprawnością butikowej kancelarii, wykorzystując zdolności podmiotu o ogólnoświatowym zasięgu, aby pomagać wiodącym przedsiębiorstwom technologicznym i jednostkom normalizacyjnym w szybszym wprowadzaniu innowacji, osiąganiu konsensusu i zwiększaniu skali wpływu na cały cyfrowy ekosystem. Od momentu założenia w 1999 roku firma Virtual świadczy spersonalizowane usługi doradztwa strategicznego i wsparcia operacyjnego na rzecz klientów z całego świata, zwłaszcza z branży technologicznej, koncentrując się na usługach w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania członkostwem i certyfikatami, wsparcia w zakresie opracowywania standardów, zarządzania wydarzeniami, marketingu i zintegrowanych rozwiązań technologicznych.

– Nasza firma specjalizuje się w niesieniu pomocy organizacjom opartym na współpracy, umożliwiając im osiąganie sukcesów, czy to w zakresie opracowywania globalnych norm technicznych, czy też stymulowania interoperacyjności lub radzenia sobie z zawiłymi strukturami zarządzania – powiedział Andy Freed, dyrektor generalny Virtual, Inc. – Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting umożliwi nam zwiększenie oddziaływania, dzięki czemu będziemy mogli pomóc większej liczbie konsorcjów i jednostek normalizacyjnych w realizacji założonych celów strategicznych.

– Bogate doświadczenie Virtual Inc. w zakresie wspierania wpływowych konsorcjów technologicznych i organizacji normalizacyjnych nadaje istotny wymiar naszej ofercie konsultingowej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wiedza fachowa firmy w zakresie umożliwiania współpracy wielu interesariuszy oraz jej precyzyjne działania pozwolą nam zwiększyć zdolności pod względem wspierania klientów w obliczu transformacji, w kwestiach związanych zarządzaniem oraz w kontekście wprowadzania innowacji na dużą skalę.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.