AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de International Traders Insurance Co., Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de International Traders Insurance Co., Ltd. (ITICO) (Islas Turcos y Caicos, Indias Occidentales Británicas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de ITICO reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan el nivel más fuerte de la capitalización ajustada por riesgos de la compañía, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), respaldado por su consistente rentabilidad histórica. Contrarrestando parcialmente estos factores de calificación positivos se encuentra el inherente riesgo de ejecución de las iniciativas de expansión y diversificación de ITICO.

ITICO es una compañía de reaseguro con más de 40 años de experiencia en el sector. La empresa está domiciliada en las Islas Turcas y Caicos, y tiene una cartera de negocios suscrita globalmente. La compañía tiene una oficina de representación en Panamá, a través de la cual brinda fácil acceso a clientes al mercado de América Latina y del Caribe. ITICO es propiedad de una compañía tenedora pura, la cual está domiciliada en las Islas Caimán.

Dentro del mercado de reaseguro, ITICO se destaca por sus relaciones comerciales con clientes y compañías cedentes y por la estructuración de programas de reaseguro con base en las necesidades de sus clientes.

A diciembre de 2024, el portafolio de negocios de ITICO estaba conformado principalmente por incendio (57%), 17% por vida grupo, y el resto en otras líneas de negocios. Además de Panamá, la compañía está incrementando su diversificación geográfica, principalmente a lo largo de América Latina y otros países. A diciembre de 2024, la compañía tuvo contratos de reaseguro en más de 75 países mundialmente, siguiendo una estrategia de crecimiento global que prioriza una rentabilidad sostenible.

La capitalización ajustada por riesgos de ITICO se encuentra en el nivel más fuerte para años históricos y proyectados, medida por el BCAR, debido a una base de inversión conservadora, un perfil de retención bajo y una buena calidad de capital. Por otro lado, la administración tiende a usar su capital de manera eficiente, lo cual podría generar pagos de dividendos en el futuro.

Los resultados de la compañía se caracterizan por una rentabilidad sostenida, a pesar de fluctuaciones en su volumen de primas emitidas en años recientes. El costo de siniestralidad de ITICO ha permanecido contenido debido a sus prudentes prácticas de suscripción. El producto financiero de la compañía ha mostrado una tendencia positiva, contribuyendo moderadamente a la generación de ingresos de ITICO.

Factores que podrían llevar a acciones positivas sobre la calificación incluyen el crecimiento continuo de la base de capital de la compañía en el mediano plazo, respaldando el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, medida por el BCAR, y una consolidación exitosa de la estrategia de negocios de la compañía en ubicaciones objetivo, mientras mantiene un desempeño operativo fuerte. Acciones de calificación negativas podrían ocurrir si el crecimiento de la prima o cambios en las inversiones o incrementos en su riesgo de suscripción reducen la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones. Acciones de calificación negativas también podrían ocurrir si la estrategia de negocios de ITICO tiene un desarrollo desfavorable y aumenta el riesgo de concentración, o si se da un desplazamiento de las métricas de desempeño operativo de la compañía a niveles que ya no son consistentes con la evaluación en el nivel de fuerte.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.