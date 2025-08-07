HistoSonics annonce son acquisition pour 2,25 milliards de dollars par un consortium d’investisseurs de premier plan

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, développeur de l’Edison® Histotripsy System et d’une nouvelle plateforme de thérapie histotripsique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire par un consortium d’investisseurs privés et publics de renommée mondiale, dont K5 Global, Bezos Expeditions, Wellington Management et d’autres investisseurs nouveaux et existants. Cette transaction valorise HistoSonics à environ 2,25 milliards de dollars et positionne l’entreprise pour une croissance accélérée de l’Edison System dans de nouvelles indications cliniques et sur les marchés mondiaux.

HistoSonics continuera d’être dirigée par son président-directeur général, Mike Blue, et son équipe de direction. M. Blue assumera également le rôle de président du conseil d’administration à la clôture de la transaction.

« Notre entreprise s’est toujours concentrée sans relâche sur la rapidité, l’échelle et l’urgence d’offrir aux patients une meilleure option que celles dont ils disposent aujourd’hui », déclare M. Blue. « Ce nouveau groupe de partenaires soutient des entreprises qui redéfinissent leur catégorie et transforment des secteurs entiers. Leur soutien nous donne les moyens d’accélérer notre élan, de nous développer dans de nouvelles indications cliniques et d’atteindre encore plus de patients à travers le monde qui ont un besoin urgent de notre thérapie révolutionnaire. »

HistoSonics prévoit de s’étendre au-delà de son domaine d’activité initial, les tumeurs hépatiques, pour se tourner vers les indications rénales, pancréatiques et prostatiques, avec pour objectif à long terme d’utiliser l’histotripsie dans un large éventail d’applications cliniques sur l’ensemble du corps, pour traiter à la fois les affections bénignes et malignes.

« Ce qui nous a frappés chez HistoSonics, ce n’est pas seulement la technologie, mais aussi la rapidité et la clarté avec lesquelles l’équipe a transformé une avancée révolutionnaire en une véritable traction clinique », déclare Bryan Baum, cofondateur et associé directeur de K5 Global. « Les hôpitaux continuent de commander des systèmes, la demande des patients est en forte hausse et les résultats cliniques parlent d’eux-mêmes. Nous nous sommes associés à HistoSonics parce que c’est l’un de ces rares moments où la science, l’exécution et l’opportunité s’alignent, et nous sommes là pour nous assurer que cette technologie atteigne tous les hôpitaux du monde. »

Fondée en 2009, HistoSonics a obtenu l’autorisation De Novo de la FDA en octobre 2023 et utilise une énergie ultrasonore focalisée non invasive pour détruire et liquéfier mécaniquement les tissus et les tumeurs ciblés au niveau subcellulaire, sans le caractère invasif ou la toxicité des procédures traditionnelles.

À ce jour, plus de 2 000 patients ont été traités par l’Edison System dans plus de 50 centres médicaux de premier plan aux États-Unis, et 50 autres installations sont prévues d’ici la fin de l’année. S’appuyant sur des recherches précliniques et cliniques approfondies portant sur plusieurs systèmes organiques, notamment le foie, les reins, le pancréas, la prostate et d’autres, la société recrute actuellement des patients pour des essais cliniques sur les tumeurs du foie, les tumeurs rénales (essai HOPE4KIDNEY NCT05820087) et les tumeurs du pancréas (essai GANNON NCT06282809), et prévoit d’en lancer d’autres dans un avenir proche.

Parmi les autres participants à la transaction figurent des sociétés d’investissement mondiales de premier plan, notamment Alpha JWC Ventures, aux côtés des investisseurs existants Alpha Wave Ventures, Venture Investors Health Fund, Lumira Ventures, Hatteras Venture Partners, Early Stage Partners, Amzak Health, HealthQuest Capital, Yonjin Venture, le State of Wisconsin Investment Board, le State of Michigan Retirement System, Johnson & Johnson par l’intermédiaire de son organisation de capital-risque, Johnson & Johnson - JJDC, Inc. (JJDC), et d’autres.

Citi a agi en tant que conseiller financier et Fox Rothschild en tant que conseiller juridique d’HistoSonics. Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et Cooley, avec l’aide d’Orrick, en tant que conseillers juridiques du consortium d’investissement. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati a agi en tant que conseiller juridique des principaux actionnaires existants d’Histosonics.

À propos de HistoSonics

HistoSonics est une société privée de dispositifs médicaux qui développe une plateforme non invasive et une thérapie par faisceau sonique propriétaire utilisant la science de l’histotripsie, un nouveau mécanisme d’action qui utilise des ultrasons focalisés pour détruire et liquéfier mécaniquement les tissus et les tumeurs indésirables. La société se concentre actuellement sur la commercialisation de son Edison System aux États-Unis sur certains marchés mondiaux pour le traitement du foie, tout en étendant les applications de l’histotripsie à d’autres organes tels que les reins, le pancréas, la prostate et d’autres. HistoSonics a des bureaux à Ann Arbor, dans le Michigan, et à Minneapolis, dans le Minnesota. Pour plus d’informations sur le système d’histotripsie Edison, rendez-vous sur : www.histosonics.com. Pour des informations relatives aux patients, rendez-vous sur : www.myhistotripsy.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.