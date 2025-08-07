-

Andersen Consulting annuncia un accordo di collaborazione con Virtual, Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annuncia un Accordo di collaborazione con Virtual, Inc., un'azienda con sede negli Stati Uniti riconosciuta per le profonde competenze in materia di strategia e operazioni per consorzi tecnologici, organismi di sviluppo di standard e altri gruppi guidati dai membri.

Rinomata per l'approccio pratico e l'esecuzione guidata dai risultati, Virtual, Inc. possiede comprovata esperienza nel supportare organizzazioni collaborative e motivate da una missione. Dotata dell'agilità di un'azienda boutique e delle capacità di un player globale, Virtual aiuta le più importanti società tecnologiche e gli enti di normazione ad accelerare l'innovazione, creare consenso e scalare l'impatto nell'ecosistema digitale. Fin dalla sua fondazione nel 1999, Virtual offre consulenza strategica personalizzata e supporto operativo a clienti in tutto il mondo, soprattutto nel settore tecnologico, con servizi che comprendono governance, affiliazione e gestione di certificazioni, supporto allo sviluppo di standard, gestione di eventi, marketing e soluzioni di tecnologia integrata.

“Siamo specializzati nell'aiutare le organizzazioni collaborative ad avere successo, attraverso lo sviluppo di standard tecnici globali, la promozione dell'interoperabilità o la navigazione di complesse strutture di governance”, ha dichiarato Andy Freed, CEO di Virtual, Inc. “Questa collaborazione con Andersen Consulting ci consentirà di amplificare il nostro impatto e aiuterà un maggior numero di consorzi ed enti di normazione a raggiungere i propri obiettivi strategici”.

“La vasta esperienza di Virtual Inc. con consorzi tecnologici ad alto impatto ed enti di normazione aggiunge una solida dimensione al nostro portafoglio di consulenza”, ha commmentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La competenza nell'abilitare la collaborazione tra diversi stakeholder, abbinata alla precisione operativa di Virtual Inc. migliora la nostra capacità di guidare i clienti attraverso la trasformazione, la governance e l'innovazione su scala”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale, al business, alla tecnologia e alla trasformazione dell'IA, oltre a soluzioni per la gestione del capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, fornendo consulenza del massimo livello in materia fiscale, legale, di valutazione, mobilità globale e consulenza tramite una piattaforma globale con oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società a partecipazione limitata e offre soluzioni di consulenza tramite i suoi membri e le società partner in tutto il mondo.

