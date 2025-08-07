-

HistoSonics kondigt overname van 2,25 miljard dollar aan door consortium van vooraanstaande investeerders

Overname versnelt wereldwijde uitbreiding van het baanbrekende Edison® histotripsy platform en niet-invasieve tumortherapie

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison® histotripsy-systeem en een nieuw histotripsy-behandelplatform, heeft vandaag bekendgemaakt dat een consortium van wereldwijd erkende particuliere en publieke investeerders, waaronder K5 Global, Bezos Expeditions, Wellington Management en andere nieuwe en bestaande investeerders, een meerderheidsbelang in het bedrijf heeft verworven. Met de transactie die HistoSonics op ongeveer 2,25 miljard dollar waardeert, kan het bedrijf het Edison-systeem sneller uitbreiden voor nieuwe klinische indicaties op de internationale markt.

HistoSonics zal onder leiding blijven staan van Mike Blue, president en CEO, samen met zijn directieteam.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

