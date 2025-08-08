Andersen Consulting annoncerer samarbejdsaftale med Virtual, Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting offentliggør en samarbejdsaftale med Virtual, Inc., et amerikansk firma, der er kendt for sin dybe ekspertise inden for strategi og drift for teknologikonsortier, standardudviklingsorganisationer og andre medlemsdrevne grupper.

Virtual, Inc. er kendt for sin praktiske tilgang og resultatorienterede arbejdsmetode og har dokumenteret efaring inden for støtte til missionsdrevne, samarbejdsbaserede organisationer. Med en boutiquevirksomheds smidighed og en global aktørs kapaciteter hjælper Virtual førende teknologivirksomheder og standardiseringsorganer med at fremskynde innovation, opnå enighed og øge indflydelsen på tværs af det digitale økosystem. Siden grundlæggelsen i 1999 har Virtual leveret skræddersyet strategisk rådgivning og driftsmæssig support til kunder over hele verden – navnlig inden for teknologisektoren – med tjenester, der spænder over governance, medlemskabs- og certificeringsadministration, support til udvikling af standarder, eventmanagement, marketing og integrerede teknologiløsninger.

"Vi er specialiserede i at hjælpe samarbejdsorganisationer med at trives – uanset om de udvikler globale tekniske standarder, arbejder for kompabilitet eller navigerer i komplekse styringsstrukturer," siger Andy Freed, administrerende direktør hos Virtual, Inc. "Dette samarbejde med Andersen Consulting vil give os mulighed for at øge vores indflydelse og hjælpe flere konsortier og standardiseringsorganer med at nå deres strategiske mål."

"Virtual, Inc.s store erfaring med indflydelsesrige teknologikonsortier og standardiseringsorganisationer tilfører vores konsulentydelser en stærk dimension," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres ekspertise i at fostre samarbejder mellem flere interessenter, kombineret med deres operationelle præcision, styrker vores evne til at vejlede kunder gennem transformation, governance og innovation i stor skala."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.