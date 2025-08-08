-

HistoSonics宣布被顶级投资者联盟以22.5亿美元收购

此次收购将加速公司突破性Edison®组织摧毁术平台及无创肿瘤疗法的全球扩张

HistoSonics Edison组织摧毁术系统视频（视频来源：HistoSonics）

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统及新型组织摧毁术治疗平台的研发企业HistoSonics今日宣布，由一批全球知名的私人和公共投资者组成的联盟将以管理层主导的方式收购其多数股权，投资方包括K5 Global、Bezos Expeditions、Wellington Management以及其他新老投资者。此次交易对HistoSonics的估值约为22.5亿美元，将助力公司加速Edison系统在新临床适应症及全球市场的增长。

HistoSonics将继续由总裁兼首席执行官Mike Blue及其管理团队领导。交易完成后，Blue先生还将担任董事会主席一职。

Blue先生表示：“作为一家公司，我们始终专注于速度、规模，以及为患者提供比现有方案更优选择的迫切使命。这批新合作伙伴支持那些定义品类、变革整个行业的企业。他们的支持将为我们注入动力，加速发展势头，拓展至新的临床适应症，惠及全球更多急需我们突破性疗法的患者。”

HistoSonics计划在初始聚焦的肝肿瘤之外，将业务扩展至肾、胰腺和前列腺肿瘤适应症，其长期愿景是让组织摧毁术应用于全身多种临床场景，同时治疗良性和恶性疾病。

K5 Global联合创始人兼管理合伙人Bryan Baum表示：“HistoSonics的亮点不仅在于技术，更在于团队将突破性成果转化为实际临床进展的速度和清晰度。医院持续订购系统，患者需求激增，临床结果不言自明。我们选择与HistoSonics合作，是因为这是罕见的科学、执行力与机遇完美契合的时刻，我们将助力其疗法惠及全球每一家医院。”

HistoSonics成立于2009年，于2023年10月获得美国食品药品管理局(FDA)的De Novo批准，它采用无创聚焦超声能量，在亚细胞层面以机械方式摧毁并液化目标组织和肿瘤，且没有传统手术的侵入性或毒性。

截至目前，全美50多家顶尖医疗中心已使用Edison系统治疗超过2000名患者，预计年底前还将安装50套系统。依托在肝、肾、胰腺、前列腺等多个器官系统的广泛临床前和临床研究，公司目前正在招募肝肿瘤、肾肿瘤（HOPE4KIDNEY试验，NCT05820087）和胰腺肿瘤（GANNON试验，NCT06282809）的临床试验患者，并计划在近期启动其他试验。

参与此次交易的其他投资方包括顶级全球投资机构，如Alpha JWC Ventures，以及现有投资者Alpha Wave Ventures、Venture Investors Health Fund、Lumira Ventures、Hatteras Venture Partners、Early Stage Partners、Amzak Health、HealthQuest Capital、Yonjin Venture、威斯康星州投资委员会、密歇根州退休系统，以及通过其企业风险投资部门Johnson & Johnson - JJDC, Inc. (JJDC)参与其中的Johnson & Johnson等。

Citi担任HistoSonics的财务顾问，Fox Rothschild担任其法律顾问。Morgan Stanley & Co. LLC担任投资联盟的财务顾问，Cooley在Orrick的协助下担任其法律顾问。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati担任HistoSonics现有主要股东的法律顾问。

HistoSonics 公司概览

HistoSonics是一家私营医疗器械公司，利用组织摧毁术开发无创平台和专有声束疗法。组织摧毁术是一种利用聚焦超声以机械方式破坏和液化多余组织和肿瘤的新型作用机制。该公司目前专注于在美国和部分全球市场将其用于肝脏治疗的Edison系统商业化，同时将组织摧毁术的应用扩展到肾脏、胰腺、前列腺等其他器官。HistoSonics在密歇根州安娜堡和明尼苏达州明尼阿波利斯设有办事处。如需了解有关Edison组织摧毁术系统的更多信息，请访问：www.histosonics.com。如需了解患者相关信息，请访问：www.myhistotripsy.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：

Josh King
营销副总裁
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：

Josh King
营销副总裁
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

More News From HistoSonics

HistoSonics扩大无创肝肿瘤治疗保险覆盖范围，惠及700万蓝十字蓝盾Highmark会员

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统制造商HistoSonics今日宣布，Highmark蓝十字蓝盾(Highmark Blue Cross Blue Shield)已针对组织摧毁术技术在肝肿瘤治疗中的应用发布四项新的积极医疗政策决定。该决定将保险覆盖范围扩展至Highmark在纽约州、特拉华州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州等四个州的商业保险计划，使约700万会员能够获得HistoSonics的无创治疗方案。 Edison组织摧毁术系统于2023年10月获得美国食品药品管理局(FDA)的De Novo批准，它采用无创聚焦超声能量，在亚细胞层面以机械方式摧毁并液化目标组织和肿瘤，且没有传统手术的侵入性或毒性。截至目前，美国50多家顶尖医疗中心以及阿联酋和香港的医疗机构已使用组织摧毁术治疗了近2000名患者。包括#HOPE4LIVER试验结果在内的临床数据显示，在所有接受治疗的肿瘤类型中，12个月的局部肿瘤控制率达到90%，优于现有疗法，为医保支付方的持续采用奠定了坚实基础。 HistoSonics总裁兼首席执行官Mike Bl...

HistoSonics与剑桥大学在李嘉诚基金会捐赠支持下推出欧洲首台Edison™组织摧毁术系统

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统及新型组织摧毁术治疗平台的制造商HistoSonics今日宣布，剑桥大学医院信托基金会旗下的阿登布鲁克医院(Addenbrookes Hospital)将成为英国及欧洲大陆首个为英国国家医疗服务体系(NHS)和私人患者提供组织摧毁术治疗的机构。这一进展得益于李嘉诚基金会(LKSF)的慷慨捐赠，以及MHRA于2025年4月批准的快速有限市场准入。 这一里程碑标志着HistoSonics正式进入英国及欧洲市场。HistoSonics于2024年成功入选备受瞩目的“创新器械准入路径”试点项目，并通过该项目与英国卫生和社会关怀部(DHSC)、MHRA、英国国家卫生研究院(NIHR)、英格兰全民医疗服务局(NHSE)和英国国家卫生与服务优化研究院(NICE)合作，加快了患者获取治疗的进程。HistoSonics将继续与英国医疗保健利益相关方合作，共同致力于紧急扩大所有NHS患者的治疗可及性这一共同目标。 李嘉诚基金会由香港慈善家李嘉诚爵士于1980年成立，已累计捐赠近40亿美元，用于推动美国、英国...

HistoSonics完成#HOPE4KIDNEY试验患者入组，评估无创组织摧毁术治疗肾肿瘤的疗效

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统及新型组织摧毁术治疗平台制造商HistoSonics, Inc.今日宣布，其关键试验#HOPE4KIDNEY的患者入组工作已完成。这项前瞻性、多中心、单臂试验旨在评估Edison系统通过治疗原发性实体肾肿瘤来破坏肾组织的安全性和有效性。 该试验入组了经影像学和活检确认的单一非转移性实体肾肿块（≤3厘米）患者。受试者将在术后随访五年，在多个时间点进行评估，包括14天、30天、90天、180天及年度评估。Edison系统在肾脏应用方面仍处于研究阶段，尚未获得FDA批准用于该适应症。#HOPE4KIDNEY试验的数据预计将支持未来提交监管审批，以扩大组织摧毁术治疗肾组织/肿瘤的应用范围。 Edison系统是首款且唯一采用组织摧毁术的平台。这一非热、无创的聚焦超声技术可通过机械作用液化肿瘤，无需手术、放疗或全身治疗。与侵入性手术方法不同，组织摧毁术无需切口，可实现实时成像和治疗监测，使医生能够精准靶向并控制组织破坏，同时保护周围结构。 HistoSonics总裁兼首席执行官Mike Blue表示...
Back to Newsroom