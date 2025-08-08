HistoSonics宣布被顶级投资者联盟以22.5亿美元收购

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统及新型组织摧毁术治疗平台的研发企业HistoSonics今日宣布，由一批全球知名的私人和公共投资者组成的联盟将以管理层主导的方式收购其多数股权，投资方包括K5 Global、Bezos Expeditions、Wellington Management以及其他新老投资者。此次交易对HistoSonics的估值约为22.5亿美元，将助力公司加速Edison系统在新临床适应症及全球市场的增长。

HistoSonics将继续由总裁兼首席执行官Mike Blue及其管理团队领导。交易完成后，Blue先生还将担任董事会主席一职。

Blue先生表示：“作为一家公司，我们始终专注于速度、规模，以及为患者提供比现有方案更优选择的迫切使命。这批新合作伙伴支持那些定义品类、变革整个行业的企业。他们的支持将为我们注入动力，加速发展势头，拓展至新的临床适应症，惠及全球更多急需我们突破性疗法的患者。”

HistoSonics计划在初始聚焦的肝肿瘤之外，将业务扩展至肾、胰腺和前列腺肿瘤适应症，其长期愿景是让组织摧毁术应用于全身多种临床场景，同时治疗良性和恶性疾病。

K5 Global联合创始人兼管理合伙人Bryan Baum表示：“HistoSonics的亮点不仅在于技术，更在于团队将突破性成果转化为实际临床进展的速度和清晰度。医院持续订购系统，患者需求激增，临床结果不言自明。我们选择与HistoSonics合作，是因为这是罕见的科学、执行力与机遇完美契合的时刻，我们将助力其疗法惠及全球每一家医院。”

HistoSonics成立于2009年，于2023年10月获得美国食品药品管理局(FDA)的De Novo批准，它采用无创聚焦超声能量，在亚细胞层面以机械方式摧毁并液化目标组织和肿瘤，且没有传统手术的侵入性或毒性。

截至目前，全美50多家顶尖医疗中心已使用Edison系统治疗超过2000名患者，预计年底前还将安装50套系统。依托在肝、肾、胰腺、前列腺等多个器官系统的广泛临床前和临床研究，公司目前正在招募肝肿瘤、肾肿瘤（HOPE4KIDNEY试验，NCT05820087）和胰腺肿瘤（GANNON试验，NCT06282809）的临床试验患者，并计划在近期启动其他试验。

参与此次交易的其他投资方包括顶级全球投资机构，如Alpha JWC Ventures，以及现有投资者Alpha Wave Ventures、Venture Investors Health Fund、Lumira Ventures、Hatteras Venture Partners、Early Stage Partners、Amzak Health、HealthQuest Capital、Yonjin Venture、威斯康星州投资委员会、密歇根州退休系统，以及通过其企业风险投资部门Johnson & Johnson - JJDC, Inc. (JJDC)参与其中的Johnson & Johnson等。

Citi担任HistoSonics的财务顾问，Fox Rothschild担任其法律顾问。Morgan Stanley & Co. LLC担任投资联盟的财务顾问，Cooley在Orrick的协助下担任其法律顾问。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati担任HistoSonics现有主要股东的法律顾问。

HistoSonics 公司概览

HistoSonics是一家私营医疗器械公司，利用组织摧毁术开发无创平台和专有声束疗法。组织摧毁术是一种利用聚焦超声以机械方式破坏和液化多余组织和肿瘤的新型作用机制。该公司目前专注于在美国和部分全球市场将其用于肝脏治疗的Edison系统商业化，同时将组织摧毁术的应用扩展到肾脏、胰腺、前列腺等其他器官。HistoSonics在密歇根州安娜堡和明尼苏达州明尼阿波利斯设有办事处。如需了解有关Edison组织摧毁术系统的更多信息，请访问：www.histosonics.com。如需了解患者相关信息，请访问：www.myhistotripsy.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。