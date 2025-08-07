SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con Virtual, Inc., una empresa con sede en EE. UU. reconocida por su profunda experiencia en estrategia y operaciones para consorcios de tecnología, organizaciones de desarrollo de estándares y otros grupos impulsados por sus miembros.

Reconocida por su enfoque práctico y su ejecución orientada a resultados, Virtual, Inc. cuenta con una trayectoria comprobada de apoyo a organizaciones colaborativas y con una misión clara. Con la agilidad de una firma boutique y las capacidades de un actor de alcance global, Virtual ayuda a empresas tecnológicas líderes y organismos de normalización a acelerar la innovación, generar consenso y ampliar su impacto en el ecosistema digital. Desde su fundación en 1999, Virtual ha brindado asesoramiento estratégico y apoyo operativo a medida a clientes de todo el mundo, especialmente en el sector tecnológico, con servicios que abarcan gobernanza, gestión de membresías y certificaciones, apoyo al desarrollo de normas, gestión de eventos, marketing y soluciones tecnológicas integradas.

“Nos especializamos en ayudar a las organizaciones colaborativas a prosperar, ya sea desarrollando estándares técnicos globales, impulsando la interoperabilidad o gestionando estructuras de gobernanza complejas”, comentó Andy Freed, CEO de Virtual, Inc. “Esta colaboración con Andersen Consulting nos permitirá ampliar nuestro impacto y ayudar a más consorcios y organismos de normalización a alcanzar sus objetivos estratégicos”.

“La amplia experiencia de Virtual Inc. con consorcios tecnológicos de alto impacto y organizaciones que establecen estándares añade gran valor a nuestra oferta de consultoría”, explicó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Su experiencia en facilitar la colaboración entre múltiples partes interesadas, sumada a su precisión operativa, mejora nuestra capacidad para guiar a los clientes en la transformación, la gobernanza y la innovación a gran escala”.

Andersen Consulting es una firma global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo consultoría, asesoramiento fiscal, legal, de valuación, movilidad global y experiencia en asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.