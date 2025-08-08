-

HistoSonics宣布被頂尖投資人聯盟以22.5億美元收購

此次收購將加快公司突破性Edison®組織摧毀術平台及非侵入性腫瘤療法的全球擴張

HistoSonics Edison組織摧毀術系統影片（影片來源：HistoSonics）

明尼亞波里斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Edison®組織摧毀術系統及新型組織摧毀術治療平台的研發企業HistoSonics今日宣布，由一批全球知名的私人和公共投資人組成的聯盟將以管理層主導的方式收購其多數股權，投資方包括K5 Global、Bezos Expeditions、Wellington Management以及其他新投資人和現有投資人。此次交易對HistoSonics的估值約為22.5億美元，將協助公司加快Edison系統在新臨床適應症及全球市場的成長。

HistoSonics將繼續由總裁兼執行長Mike Blue及其管理團隊領導。交易完成後，Blue先生還將擔任董事長一職。

Blue先生表示：「身為一家公司，我們始終專注於速度、規模，以及為病患提供比現有方案更優選擇的迫切使命。這批新合作夥伴支援那些定義品類、變革整個產業的企業。他們的支援將為我們注入動力，加大發展動力，擴大至新的臨床適應症，嘉惠全球更多亟需我們突破性療法的病患。」

HistoSonics計畫在初始聚焦的肝腫瘤之外，將業務擴充至腎、胰腺和攝護腺腫瘤適應症，其長期願景是讓組織摧毀術應用於全身多種臨床場景，同時治療良性和惡性疾病。

K5 Global共同創辦人兼管理合夥人Bryan Baum表示：「HistoSonics的亮點不僅在於技術，更在於團隊將突破性成果轉化為實際臨床進展的速度和清晰度。醫院持續訂購系統，病患需求激增，臨床結果不言自明。我們選擇與HistoSonics合作，是因為這是罕見的科學、執行力與商機完美契合的時刻，我們將協助其療法嘉惠全球每一家醫院。」

HistoSonics成立于2009年，於2023年10月獲得美國食品藥物管理局(FDA)的De Novo核准，它採用非侵入性聚焦超音波能量，在亞細胞層面以機械方式摧毀並液化目標群組織和腫瘤，且沒有傳統手術的侵入性或毒性。

截至目前，全美50多家頂尖醫療中心已使用Edison系統治療超過2000名病患，預計年底前還將安裝50套系統。憑藉在肝、腎、胰腺、攝護腺等多個器官系統的廣泛臨床前和臨床研究，公司目前正在招募肝腫瘤、腎腫瘤（HOPE4KIDNEY試驗，NCT05820087）和胰腺腫瘤（GANNON試驗，NCT06282809）的臨床試驗病患，並計畫在近期啟動其他試驗。

參與此次交易的其他投資方包括頂尖全球投資機構，如Alpha JWC Ventures，以及現有投資人Alpha Wave Ventures、Venture Investors Health Fund、Lumira Ventures、Hatteras Venture Partners、Early Stage Partners、Amzak Health、HealthQuest Capital、Yonjin Venture、威斯康辛州投資委員會、密西根州退休系統，以及透過其企業創投部門Johnson & Johnson - JJDC, Inc. (JJDC)參與其中的Johnson & Johnson等。

Citi擔任HistoSonics的財務顧問，Fox Rothschild擔任其法律顧問。Morgan Stanley & Co. LLC擔任投資聯盟的財務顧問，Cooley在Orrick的協助下擔任其法律顧問。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati擔任HistoSonics現有主要股東的法律顧問。

HistoSonics 公司概覽

HistoSonics是一家私人醫療器材公司，利用組織摧毀術開發非侵入性平台和專有聲束療法。組織摧毀術是一種利用聚焦超音波以機械方式破壞和液化多餘組織和腫瘤的新型作用機制。該公司目前專注於在美國和部分全球市場將其用於肝臟治療的Edison系統商業化，同時將組織摧毀術的應用擴充到腎臟、胰腺、攝護腺等其他器官。HistoSonics在密西根州安娜堡和明尼蘇達州明尼亞波里斯設有辦事處。如欲瞭解有關Edison組織摧毀術系統的更多資訊，請造訪：www.histosonics.com。如欲瞭解病患相關資訊，請造訪：www.myhistotripsy.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：

Josh King
行銷副總裁
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics

Release Versions
