Lancement de la troisième saison d'Experian Exchange

Une nouvelle série d'entretiens fournit des perspectives inédites de leaders mondiaux

COSTA MESA, Californie et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Experian vient de lancer la saison 3 de sa série YouTube sur le leadership éclairé, intitulée Experian Exchange. Cette saison adopte une perspective mondiale pour explorer l'impact évolutif des données, de l'innovation et de la technologie.

Avec de nouveaux épisodes diffusés tout au long de l’année, tous animés par la journaliste primée Del Irani, chaque édition offre de nouvelles perspectives aux dirigeants influents et aux experts mondiaux d’Experian. Les sujets abordés vont de la prévention de la fraude et des avancées de l'IA aux tendances émergentes dans l'automobile et à l'évolution du paysage marketing.

Dans un épisode exclusif lancé aujourd'hui, Malin Holmberg, CEO d'Experian UK&I, partage sa vision de l'entreprise et réfléchit à ses premières impressions sur le marché britannique.

S'appuyant sur son expérience à la tête d'Experian dans la région EMEA et en Asie-Pacifique, elle revient sur certaines perspectives mondiales qui ont façonné son approche. Elle explore également l’évolution des priorités des dirigeants d’entreprise et met en évidence la manière dont les technologies de pointe, y compris l'IA générative, contribuent à relever les défis auxquels sont confrontés les clients.

Les deux premières saisons d’Experian Exchange ont également couvert des sujets tels que l’inclusion financière, les soins de santé, la transformation numérique et l’expérience client, et ont présenté des perspectives de certaines des équipes de direction mondiales d’Experian.

La saison 3 est disponible sur le site web d'Experian et ses principales plateformes numériques. Pour regarder l’épisode de Malin Holmberg ou les épisodes précédents, rendez-vous https://www.experian.com/blogs/news/exchange.

À propos d’Experian

Experian est une société internationale de données et de technologie qui offre des opportunités aux particuliers et aux entreprises du monde entier. Nous contribuons à la redéfinition des pratiques de prêt, à la détection et à la prévention des fraudes, à la simplification des prestations sanitaires, à la fourniture de solutions de marketing numérique et à une meilleure compréhension du marché automobile, tout cela grâce à notre combinaison unique de données, d'analyses et de logiciels. Nous aidons également des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers et à économiser du temps et de l'argent.

Nous sommes présents sur de nombreux marchés, des services financiers aux services de santé, en passant par l'automobile, l'agrofinance, l'assurance et bien d'autres segments industriels.

Nous investissons dans des personnes talentueuses et des technologies de pointe pour libérer la puissance des données et innover. En tant que société de l'indice FTSE 100 cotée à la Bourse de Londres (EXPN), nous comptons sur notre équipe de 25 200 spécialistes répartis dans 32 pays. Notre siège social se trouve à Dublin, en Irlande. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur experianplc.com.

Contacts

Contact avec les médias :
Scott Anderson, directeur principal, relations publiques
Tél : +1 949 531 1783 / Email : scott.n.anderson@experian.com

Vicki Cook, responsable des affaires générales et des relations publiques B2B, Experian UK&I
Tél : +44 7977 798 173 / Email : vicki.cook@experian.com

