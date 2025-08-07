Andersen Consulting新增合作公司460degrees

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与合作公司460degrees的整合进一步强化了其战略与技术转型能力，从而更好地助力客户在日益复杂的市场环境中推动创新、实现转型并提升经营业绩。

460degrees成立于2004年，主营项目交付、策略数据管理、转型咨询、网络安全及数字信任等领域的专业服务。该公司为政府、零售和金融等多个行业的客户提供咨询解决方案，帮助他们应对复杂挑战并加速成果实现。460degrees注重执行与交付，通过与客户紧密合作，为企业的整个采购流程保驾护航，确保其在数字化转型的各个阶段都能获得所需的专业知识和关键人才。

460degrees创始合伙人Werner Spies表示：“与Andersen Consulting合作让我们能够在地区及全球范围内扩大影响力，为客户提供更加全面的跨学科服务。我们将齐心协力，将深厚的技术能力与全球化规模相结合，帮助客户应对最紧迫的挑战，并在快速变化的商业环境中自信地引领发展。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“460degrees的加入进一步彰显了Andersen Consulting愿与志同道合、具有前瞻性视野的组织合作，共同践行我们的价值观与愿景。此次合作将扩大我们的全球业务版图，并提升我们支持客户应对数字化转型、复杂风险环境及革命性变化的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

