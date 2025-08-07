アンダーセン・コンサルティング、460デグリーズを提携ファームに追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、460デグリーズを提携ファームに追加し、戦略およびテクノロジートランスフォーメーションの能力を強化します。これにより、ますます複雑化する市場において、私たちがクライアントのイノベーション、トランスフォーメーション、業績向上を支援する能力がさらに充実します。

2004年に設立された460デグリーズは、プロジェクトデリバリー、戦略的データ管理、変革アドバイザリー、サイバーセキュリティ、デジタルトラストといった分野で専門サービスを提供しています。政府機関、小売業、金融業など幅広い業界のクライアントにコンサルティングソリューションを提供することにより、クライアントが複雑さを克服して、迅速に成果を上げられるように支援しています。実行力と実現力を重視する同社は、クライアントの側に立って調達プロセス全体をサポートし、彼らがデジタルトランスフォーメーションのあらゆる段階で適切な専門知識や人材にアクセスできるようにしています。

460デグリーズの創立パートナーであるWerner Spiesは、次のように述べています。「アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社は統合された分野横断的なサービスをクライアントに提供しつつ、地域的、世界的に影響力を拡大することができます。私たちは、深い技術力とグローバルなスケールを組み合わせることにより、クライアントが喫緊の課題に取り組み、急速に変化するビジネス環境下で自信を持って前進できるように支援しています。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、次のように述べています。「460デグリーズの参加は、価値観やビジョンを共有する未来志向の組織との提携を重視する、アンダーセン・コンサルティングの姿勢を強調するものです。今回の提携によって、私たちのグローバルな基盤が拡大し、クライアントがデジタル化の混乱、複雑なリスク環境、抜本的な変化を乗り越えられるようにサポートする能力が強化されます。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。