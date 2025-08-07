グレイモントとフォルテラ、画期的な低炭素セメント技術を世界規模で展開

加ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、米カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グレイモントとフォルテラは、グレイモントの既存の石灰生産事業と持続可能な建築材料におけるイノベーションを活用し、フォルテラのReAct™低炭素セメントを生産する枠組みのための戦略的パートナーシップに合意したことを発表しました。このパートナーシップは、両社による長年にわたる製品試験、設計検証、そしてコラボレーションの成果を反映しています。

この戦略的提携では、グレイモントのグローバルな製造インフラおよびサプライチェーンネットワークを活用し、フォルテラが持つ技術の導入を加速させます。この提携を通じて開発される低炭素セメントは、耐久性や規制遵守を損なうことなく、インフラや建設、産業プロセスなど、従来のセメントが使用されるあらゆる分野での使用を想定しています。フォルテラのReAct™低炭素セメントは、すでに10年以上にわたる実用性の検証を経ており、今後は工業生産規模での供給が可能となります。

グレイモントの社長兼CEOであるステファン・ゴダンは、「フォルテラについて特に印象に残ったのは、彼らがセメント業界を改革しようとしているわけではなく、既存のインフラを革新しようとしている点です。当社は75年以上にわたり、グローバルなカルシウムソリューション事業の構築に取り組んできました。このパートナーシップにより、革新的で持続可能な製品をお客様に提供し続けることができると考えます」と述べています。

フォルテラのCEOであるライアン・ギリアムは、「グレイモントは世界的リーダー企業であり、彼らが当社との提携を決定したことは、フォルテラの技術に対する強い支持を示しています。グレイモントのチームとのコラボレーションは、その初日から、拡張性から信頼性の高い運用まで、当社のプラントの商業設計を形作る上で重要な役割を果たし、製品の販売機会の拡大にも貢献しています。両社は協力して、セメントにおけるCO2排出量を経済的な方法で削減することが可能であることを実証しています」と述べています。

フォルテラのReAct™とReCarb®テクノロジーを組み合わせることで、グレイモントは、従来は新技術導入を制限する要因であった施設や運営に大きな変更を加えることなく、CO 2 を再利用して低炭素セメントの生産を拡大できるようになります。

フォルテラは現在、カリフォルニア州レディングに年間生産量1万5000tを誇るReCarb®のフラッグシップ工場を稼働させています。この工場は、既存のセメントおよび石灰インフラにフォルテラのReCarb®プロセスを適用し、低炭素セメントの製造と流通を可能にする、実証済みで容易に導入可能なソリューションとなっています。

フォルテラとグレイモントが低炭素セメントの拡大にどのように協力しているかについては、forteraglobal.comをご覧ください。

フォルテラについて

フォルテラは、カリフォルニア州レディングに生産拠点を置く、グリーンセメントのパイオニアです。フォルテラの画期的なReCarb®技術は、産業から排出されるCO 2 をすぐに使用可能な低炭素セメントに変換します。ReCarb®は既存のセメント施設とシームレスに統合され、機械から原料に至るまで、生産フレームワーク全体を活用することで、持続可能なセメント製造のためのグローバルに拡張可能なソリューションを実現します。その結果生まれたフォルテラのReAct™グリーンセメントは、すぐにでも市場へ投入可能で、かつ規制基準を満たしており、通常のセメントへの混合や、代替セメントとして使用できます。フォルテラがどのようにゼロCO 2 セメントへの道を切り開いているかについての詳細は、forteraglobal.comをご覧ください。

グレイモントについて

グレイモントは、75年以上の歴史を誇る、カルシウムベースのソリューションを提供している信頼のグローバルリーダーです。北米からアジア太平洋地域まで、幅広い市場、顧客、そして地域社会にサービスを提供しています。グレイモントは、ラテンアメリカ最大の石灰生産者であるカリドラグループの戦略的パートナーでもあります。その革新的な製品は、産業、建設、農業セクターに不可欠となっています。また、重要な鉱物、空気と水の浄化、そして紙、ガラス、鉄鋼、その他の金属といった不可欠な素材の製造にも、カルシウムベースのソリューションを提供しています。詳細は、Graymont.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。