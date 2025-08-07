-

Andersen Consulting新增合作公司460degrees

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與合作公司460degrees的整合進一步強化了其策略與技術轉型能力，從而更好地助力客戶在日益複雜的市場環境中推動創新、實現轉型並提升經營績效。

460degrees成立於2004年，專注於專案交付、策略資料管理、轉型諮詢、網路安全及數位信任等領域的專業服務。該公司為政府、零售和金融等多個行業的客戶提供諮詢解決方案，幫助他們因應複雜挑戰並加速成果實現。460degrees重視執行與交付，透過與客戶緊密合作，為企業的整個採購流程保駕護航，確保其在數位轉型的各個階段都能獲得所需的專業知識和關鍵人才。

460degrees創辦合夥人Werner Spies表示：「與Andersen Consulting合作讓我們能夠在地區及全球範圍內擴大影響力，為客戶提供更加全面的跨學科服務。我們將齊心協力，將深厚的技術能力與全球化規模相結合，幫助客戶因應最緊迫的挑戰，並在快速變化的商業環境中自信地引領發展。 」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「460degrees的加入進一步彰顯了Andersen Consulting願與志同道合、具有前瞻性視野的組織合作，共同實踐我們的價值觀與願景。此次合作將擴大我們的全球業務版圖，並提升我們支援客戶因應數位轉型、複雜風險環境及革命性變化的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

