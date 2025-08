Ontop e Thredd fazem parceria para oferecer uma experiência de folha de pagamento e pagamentos mais moderna e simplificada para trabalhadores em todo o mundo

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, principal processador mundial de pagamentos de última geração, anunciou hoje sua parceria com a Ontop, a plataforma internacional completa de folhas de pagamento e finanças que auxilia empresas a contratar, pagar e capacitar talentos remotos em mais de 150 países. A cooperação irá proporcionar à força de trabalho e aos clientes da Ontop em todo o mundo uma forma mais rápida, flexível e moderna de acessar e usar seus ganhos, ao oferecer uma experiência de folhas de pagamento e pagamentos mais fluida.

A cooperação reúne a infraestrutura mundial escalável do Thredd com a visão ousada da Ontop de folhas de pagamento fluida, pagamentos sem fronteiras e uma experiência financeira desenvolvida para a força de trabalho moderna. Contratados e equipes internacionais irão se beneficiar dos controles de contas em tempo real, gastos simplificados e a capacidade de movimentar dinheiro de modo instantâneo entre várias moedas e regiões.

"Nossa missão é ajudar empresas a pagar suas equipes em qualquer lugar do mundo de modo rápido e confiável", disse Thomas McAllister, Diretor de Serviços Financeiros da Ontop. "Ao fazermos parceria com o Thredd, estamos investindo na melhor tecnologia e infraestrutura para garantir que nossa força de trabalho internacional tenha acesso e uso mais integrados dos fundos que recebe, independentemente de onde esteja. Isto marca um passo significativo em nossa evolução para fornecer ferramentas e experiências financeiras modernas para empresas e trabalhadores."

"No Thredd, nossa meta é eliminar a complexidade do processamento mundial de emissores para que empresas como a Ontop possam ter foco em desenvolver produtos financeiros inovadores", disse Kevin Fox, Diretor de Receitas do Thredd. "Estamos animados em fornecer à Ontop a infraestrutura necessária para que se mova com rapidez, se mantenha em conformidade e se expanda mundialmente. Esta parceria reflete como o Thredd ajuda fintechs ambiciosas a lançar ideias ousadas no mercado com rapidez e segurança."

O programa de cartão terá o suporte da Payblr, o parceiro de patrocínio BIN do Thredd recentemente anunciado, que garante conformidade e velocidade de comercialização em várias regiões.

Sobre a Ontop

A Ontop está redefinindo como as forças de trabalho internacionais são remuneradas, crescem e permanecem capacitadas. Além de contratação e folhas de pagamento em conformidade, a Ontop oferece um conjunto superior de serviços financeiros desenvolvidos para o profissional remoto moderno, incluindo pagamentos em diversas moedas, carteiras digitais elegantes, cartões Visa internacionais e membresias com reembolso.

Através de suas principais ofertas, como Ontop Account, Ontop Card e Ontop Reserve, a plataforma proporciona aos trabalhadores acesso instantâneo aos ganhos, a capacidade de transferir dinheiro através de fronteiras em tempo real e ferramentas para gerenciar suas vidas financeiras, tudo em um só lugar.

De startups em estágio inicial a empresas multinacionais, as empresas mais inovadoras do mundo confiam na Ontop para impulsionar o futuro do trabalho. Saiba mais em www.getontop.com

Sobre o Thredd

O Thredd é o parceiro confiável de processamento de pagamentos de última geração para inovadores que buscam modernizar suas ofertas de pagamento a nível mundial. Processamos bilhões de transações de débito, pré-pago e crédito ao ano, atendendo mais de 100 fintechs, bancos digitais e provedores de financiamento integrado, de consumidores a empresas, em 47 países. Saiba mais em https://www.thredd.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.