Argentine : TotalEnergies cède sa participation dans deux blocs non conventionnels de Vaca Muerta

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce que sa filiale Total Austral a signé un accord avec la société YPF SA pour la cession de sa participation opérée de 45 % dans deux blocs d’huile et de gaz non conventionnels en Argentine : Rincon La Ceniza et La Escalonada. Le montant de la transaction s’élève à 500 millions USD, correspondant à une valorisation d’environ 10 000 USD/acre.

Situées dans la formation de Vaca Muerta, dans le bassin de Neuquen, les concessions (51 000 acres nets) sont en phase « pilote » de développement.

Les partenaires de Total Austral dans ces blocs sont Gas y Petroleo de Neuquen (10 %) et O&G Developments LTD S.A (45 %), détenu par Shell.

« La vente de Rincon La Ceniza et La Escalonada s’inscrit dans notre stratégie de gestion active du portefeuille. TotalEnergies reste pleinement engagée en Argentine, où elle opère un vaste domaine de 183 000 acres nets dans la Vaca Muerta après la cession de ces deux blocs qui représentaient environ 20 % de notre superficie nette dans cette formation. La Compagnie produit du gaz et des condensats à partir des blocs opérés d’Aguada Pichana Este et San Roque, avec une production combinée d’environ 50 000 bep/j en 2024 en part TotalEnergies. Cette transaction nous permet de valoriser une partie de notre portefeuille tout en concentrant nos efforts sur le développement de nos actifs clés dans le bassin de Neuquén ainsi que dans l’offshore en Terre de Feu », a déclaré Javier Rielo, Directeur Amériques de l’Exploration-Production de TotalEnergies.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles.

TotalEnergies en Argentine

Présente en Argentine depuis 1978, TotalEnergies y emploie aujourd’hui plus de 1 100 collaborateurs à travers ses différentes activités : Exploration-Production, Renouvelables (solaire et éolien) et Lubrifiants.

Par le biais de sa filiale Total Austral, la Compagnie est le premier producteur international de gaz en Argentine. Elle opère environ 25 % de la production du pays, avec une quote-part de 95 000 barils équivalent pétrole par jour en moyenne en 2024.

En Terre de Feu, aux côtés de ses partenaires Harbour Energy (37,5 %) et Pan American Sur (25 %), TotalEnergies (37,5 %) est opératrice de la concession de Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), qui comprend plusieurs champs à terre ainsi que six plateformes offshore.

Dans le bassin de Neuquén, la Compagnie détient des participations dans trois blocs, tous opérés.

TotalEnergies opère enfin trois fermes éoliennes et une centrale solaire en Argentine, pour une capacité installée combinée d’environ 300 MW.

