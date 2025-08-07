-

Seizoen drie van Experian Exchange van start

Nieuwe reeks interviews biedt inzichten en frisse perspectieven van wereldleiders

Experian has launched Season Three of its YouTube thought leadership series, Experian Exchange. This season takes a global perspective, exploring the evolving impact of data, innovation, and technology. In an exclusive episode, Malin Holmberg, CEO of Experian UK&I, shares her vision for the business and reflects on her early impressions of the UK market. Learn more here: https://www.experian.com/blogs/news/exchange/

COSTA MESA, Calif. & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Experian heeft seizoen drie van zijn YouTube-gedachteleiderschapsserie Experian Exchange gelanceerd. Dit seizoen neemt een wereldwijd perspectief in en onderzoekt de veranderende impact van data, innovatie en technologie.

Met nieuwe afleveringen die het hele jaar door verschijnen, allemaal gepresenteerd door de bekroonde journalist Del Irani, biedt elke editie frisse perspectieven van invloedrijke leiders en internationale experts van Experian. Onderwerpen variëren van fraudepreventie en AI-doorbraken tot opkomende trends in de auto-industrie en het veranderende marketinglandschap.

In een exclusieve aflevering die vandaag van start gaat, deelt Malin Holmberg, CEO van Experian VK&I, haar visie op het bedrijf en blikt ze terug op haar eerste indrukken van de Britse markt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Scott Anderson, Senior Director, Public Relations
Tel.: +1 949 531 1783 / E-mail: scott.n.anderson@experian.com

Vicki Cook, hoofd Corporate en B2B PR, Experian VK&I
Tel.: +44 7977 798 173 / E-mail: vicki.cook@experian.com

