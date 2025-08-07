Seizoen drie van Experian Exchange van start

COSTA MESA, Calif. & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Experian heeft seizoen drie van zijn YouTube-gedachteleiderschapsserie Experian Exchange gelanceerd. Dit seizoen neemt een wereldwijd perspectief in en onderzoekt de veranderende impact van data, innovatie en technologie.

Met nieuwe afleveringen die het hele jaar door verschijnen, allemaal gepresenteerd door de bekroonde journalist Del Irani, biedt elke editie frisse perspectieven van invloedrijke leiders en internationale experts van Experian. Onderwerpen variëren van fraudepreventie en AI-doorbraken tot opkomende trends in de auto-industrie en het veranderende marketinglandschap.

In een exclusieve aflevering die vandaag van start gaat, deelt Malin Holmberg, CEO van Experian VK&I, haar visie op het bedrijf en blikt ze terug op haar eerste indrukken van de Britse markt.

