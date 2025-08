IQM en TOYO Corporation ondertekenen een distributieovereenkomst om de toepassing van kwantum in Japan te bevorderen

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, een internationale leider in full-stack supergeleidende kwantumcomputers, en TOYO Corporation hebben een distributieovereenkomst ondertekend om de toepassing van kwantumcomputing voor de Japanse markt te versnellen.

In het kader van deze overeenkomst zal Toyo, een vooraanstaand bedrijf in meettechnologie dat technologische innovatie in Japan promoot, IQM Spark, een 5-qubit systeem, en IQM Radiance, gaande van 20-qubit tot 150-qubit on-premises supergeleidende kwantumcomputers, op de markt brengen en verkopen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.