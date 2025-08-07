-

NetApp 携手 Amazon Elastic VMware Service 加速 VMware 迁移

Amazon FSx for NetApp ONTAP 现已作为外部存储支持 Amazon Elastic VMware Service

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司 NetApp®（纳斯达克股票代码：NTAP）今日宣布，Amazon FSx for NetApp ONTAP® 现已成为 Amazon Web Services (AWS) 上 Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) 支持的外部存储选项。Amazon EVS 现已正式发布，是一项新的 AWS 服务，允许用户在其 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内直接运行 VMware Cloud Foundation (VCF)，并与其他应用程序并行。通过 Amazon EVS，企业可以快速将 VMware 工作负载迁移到 AWS，以无缝扩展其 VMware 环境，提升业务敏捷性和转型能力。

通过此次与 Amazon EVS 的集成，NetApp 将其经过验证的安全数据管理和保护功能与 AWS 的规模、弹性和性能相结合，使客户能够简化并加速其 AWS 迁移，而无需重新平台化或重构现有应用程序，也无需更改数据管理工作流程。

将关键任务工作负载迁移至云端，有助于企业淘汰老旧基础设施、降低运营成本，并按时完成关键业务目标。然而，如果缺乏有效的数据策略，迁移可能带来新的挑战，如意外支出、IT 环境蔓延以及服务碎片化。NetApp 是唯一一家在 AWS 上原生构建第一方企业级数据存储服务的提供商，凭借在 AWS 上原生构建的企业存储解决方案，帮助客户加速云中的现代工作负载。客户在采用 Amazon FSx for NetApp ONTAP® 后，成本可降低高达 50%。利用 FSx for ONTAP 迁移和管理 VMware 环境，客户可借助智能数据基础设施（Intelligent Data Infrastructure）改进迁移规划，并通过内置数据管理功能降低总体拥有成本。

"使用 Amazon EVS 配合 FSx for ONTAP 的客户，现在可以获得与本地环境中相同的数据效率、保护能力和自动化功能，"NetApp 云存储高级副总裁兼总经理 Pravjit Tiwana 表示。"通过与 AWS 的合作，我们正在让关键工作负载迁移到云端，使大规模管理变得更加容易。"

为更好地支持客户在云中管理高级工作负载，NetApp 发布了以下功能：

  • Amazon FSx for NetApp ONTAP 支持 Amazon EVS：Amazon EVS 是 AWS 推出的全新 VMware 自主管理云解决方案，目前已正式上市。FSx for NetApp ONTAP 是受支持的存储选项。Amazon EVS 可自动化与简化部署，提供即用型 VCF 环境，便于 VMware 管理员使用熟悉的工具，将基于 VMware 的虚拟机从本地快速迁移至 AWS。将 FSx for ONTAP 作为 Amazon EVS 环境的外部存储，可通过先进的数据管理与保护功能降低系统开销，提升网络安全弹性并降低总体拥有成本。
  • Amazon EVS 工作负载的迁移顾问：BlueXP workload factory for AWS 的迁移顾问功能现已支持 Amazon EVS 工作负载，有助于简化和加快迁移过程。客户可以自动化发现本地虚拟机、配置 FSx for ONTAP，并在 Amazon EVS 中设置数据存储。
  • BlueXP 中扩展的 VMware 灾难恢复支持：BlueXP disaster recovery for VMware 现在与 Amazon EVS 集成，利用 FSx for ONTAP 存储作为可靠的灾难恢复目标。支持的数据存储选项包括通过 iSCSI 协议的 NFS（基于文件）和 VMFS（基于块），确保灾难恢复解决方案灵活高效。
  • 增强的勒索软件防护功能：为进一步支持客户保护 Amazon EVS 工作负载，NetApp ONTAP 的自主勒索软件防护（ARP）现支持 FSx for ONTAP，可实时检测与响应勒索软件事件。此外，NetApp BlueXP 的勒索软件防护服务支持 FSx for ONTAP，帮助客户全面协调勒索软件事件防御。上述功能以原生方式支持 AWS 工作负载，有助于保护客户数据，并通过在混合云的存储层主动检测勒索软件，来最大限度地减少停机时间。

NetApp 优选合作伙伴、AWS 合作伙伴 Xtravirt 表示，这一系列更新对于有意将 VMware 工作负载迁移至公有云的企业而言是利好。“FSx for ONTAP 对 Amazon EVS 的支持，为客户提供了更细致的数据控制能力，”Xtravirt 首席商务官 Robin Gardner 表示，“客户将能够使用 NetApp 的高级数据管理功能，更高效、安全地管理混合部署，减少虚拟环境的管理开销。”

没有任何勒索软件检测或防护系统能够完全保证免受勒索软件攻击。尽管攻击可能会绕过检测，但 NetApp 技术可以充当重要的额外防御层。

其他资源

关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据、运营和工作负载服务和相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和AI来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性。此外，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的运营和工作负载服务通过可观察性和AI，为基础设施和工作负载提供性能和效率的持续优化。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 XLinkedInFacebookInstagram 上关注我们。

NETAPP、NETAPP徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

投资者联系人：
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

Industry:

NetApp

NASDAQ:NTAP
Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒体联系人：
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

投资者联系人：
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com

More News From NetApp

SE Labs 奖项力证 NetApp 全球最安全存储的卓越地位

美国加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司 NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今日宣布，公司凭借在网络安全领域的卓越表现，在 SE LABS® 2025 年度评选中备受赞誉。NetApp 荣获 2025 年度 SE Labs 企业数据保护奖，再次印证了其作为全球最安全存储提供商的领先地位。 此次获奖得益于 NetApp 在网络韧性领域的卓越创新。公司推出的集成了人工智能技术的 NetApp ONTAP® 自主勒索软件保护 (ARP/AI) 功能，经过了 SE Labs 的严苛测试和验证。在针对先进全文件加密勒索软件攻击的测试中，NetApp ARP/AI 的检测率高达 99%，且实现了零误报，这充分表明其在实际业务环境中表现出色，同时避免了警报疲劳问题。 “卓越的安全性并非一蹴而就，而是需要精心构建、反复测试和有效验证，”SE Labs 创始人兼首席执行官 Simon Edwards 表示，“每一款高性能安全产品的背后，都有一支追求卓越的团队。我们认为，对于那些在网络攻击防护和恢复能力方面不断突破界限的技术和团队，理应给予...

NetApp报告凸显全球人工智能领导权的激烈竞争

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施领域的领军企业NetApp®（NASDAQ: NTAP）今日发布题为《人工智能竞赛》（The AI Space Race）的最新研究报告，深入剖析哪些国家在全球激烈的人工智能创新竞争中处于领先地位。尽管部分国家目前处于领先地位，但这项针对美国、中国、英国和印度四国首席执行官及IT高管的调研显示，每个参与者都具备在人工智能主导权全球角逐中脱颖而出的潜力。 人工智能已成为企业发展的必选项。在人工智能创新方面引领世界的地区将有条件成为技术超级大国，并在未来几年推动经济增长、提高生活质量和全球政治影响力等潜在效益。 要成功推动人工智能创新，企业必须构建可随时随地安全访问、灵活扩展的数据架构，从而获取可靠且有价值的人工智能成果。 NetApp首席营销官Gabie Boko表示，“20世纪60年代的'太空竞赛'是世界强国为民族荣耀竞相推动科技创新，而这场'人工智能竞赛'的成果将塑造未来数十年的世界格局。那些能为人工智能做好数据准备的企业和地区，将获得差异化的商业洞察力和运营效率，从而在竞争中占据先机。随着全球竞争...

NetApp任命颠覆性创新者Syam Nair为首席产品官，彰显其坚定推进大胆产品愿景的决心

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施企业NetApp®（NASDAQ：NTAP）今日宣布任命Syam Nair为新任首席产品官（CPO），此项任命自2025年7月7日（星期一）起正式生效。Nair将接替Harv Bhela，后者在成功领导公司产品战略后已于2025年6月结束任期。 Nair是业界知名的特立独行的创新者，曾担任Salesforce和Microsoft高管，拥有超过25年扩展云平台和推动业务超高速增长的丰富经验。履新后，他将领导NetApp产品与工程团队，重点推进混合云与AI解决方案的创新，助力实现NetApp以数据驱动的业务增长战略愿景。 NetApp首席执行官George Kurian表示，“我们热烈欢迎Syam加入NetApp领导团队。当前客户正寄望于NetApp助力其实现数据驱动的增长与效率提升——他们不仅需要通过创新保持领先，还需通过简化流程来提高生产力和敏捷性。而Syam在其职业生涯中完美掌握了这种平衡。从构建Microsoft Azure全球级数据服务，到领导Salesforce数据云等超大规模平台开发，Sya...
Back to Newsroom