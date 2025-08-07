NetApp 携手 Amazon Elastic VMware Service 加速 VMware 迁移

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司 NetApp®（纳斯达克股票代码：NTAP）今日宣布，Amazon FSx for NetApp ONTAP® 现已成为 Amazon Web Services (AWS) 上 Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) 支持的外部存储选项。Amazon EVS 现已正式发布，是一项新的 AWS 服务，允许用户在其 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内直接运行 VMware Cloud Foundation (VCF)，并与其他应用程序并行。通过 Amazon EVS，企业可以快速将 VMware 工作负载迁移到 AWS，以无缝扩展其 VMware 环境，提升业务敏捷性和转型能力。

通过此次与 Amazon EVS 的集成，NetApp 将其经过验证的安全数据管理和保护功能与 AWS 的规模、弹性和性能相结合，使客户能够简化并加速其 AWS 迁移，而无需重新平台化或重构现有应用程序，也无需更改数据管理工作流程。

将关键任务工作负载迁移至云端，有助于企业淘汰老旧基础设施、降低运营成本，并按时完成关键业务目标。然而，如果缺乏有效的数据策略，迁移可能带来新的挑战，如意外支出、IT 环境蔓延以及服务碎片化。NetApp 是唯一一家在 AWS 上原生构建第一方企业级数据存储服务的提供商，凭借在 AWS 上原生构建的企业存储解决方案，帮助客户加速云中的现代工作负载。客户在采用 Amazon FSx for NetApp ONTAP® 后，成本可降低高达 50%。利用 FSx for ONTAP 迁移和管理 VMware 环境，客户可借助智能数据基础设施（Intelligent Data Infrastructure）改进迁移规划，并通过内置数据管理功能降低总体拥有成本。

"使用 Amazon EVS 配合 FSx for ONTAP 的客户，现在可以获得与本地环境中相同的数据效率、保护能力和自动化功能，"NetApp 云存储高级副总裁兼总经理 Pravjit Tiwana 表示。"通过与 AWS 的合作，我们正在让关键工作负载迁移到云端，使大规模管理变得更加容易。"

为更好地支持客户在云中管理高级工作负载，NetApp 发布了以下功能：

Amazon FSx for NetApp ONTAP 支持 Amazon EVS ：Amazon EVS 是 AWS 推出的全新 VMware 自主管理云解决方案，目前已正式上市。FSx for NetApp ONTAP 是受支持的存储选项。Amazon EVS 可自动化与简化部署，提供即用型 VCF 环境，便于 VMware 管理员使用熟悉的工具，将基于 VMware 的虚拟机从本地快速迁移至 AWS。将 FSx for ONTAP 作为 Amazon EVS 环境的外部存储，可通过先进的数据管理与保护功能降低系统开销，提升网络安全弹性并降低总体拥有成本。

：Amazon EVS 是 AWS 推出的全新 VMware 自主管理云解决方案，目前已正式上市。FSx for NetApp ONTAP 是受支持的存储选项。Amazon EVS 可自动化与简化部署，提供即用型 VCF 环境，便于 VMware 管理员使用熟悉的工具，将基于 VMware 的虚拟机从本地快速迁移至 AWS。将 FSx for ONTAP 作为 Amazon EVS 环境的外部存储，可通过先进的数据管理与保护功能降低系统开销，提升网络安全弹性并降低总体拥有成本。 Amazon EVS 工作负载的迁移顾问 ：BlueXP workload factory for AWS 的迁移顾问功能现已支持 Amazon EVS 工作负载，有助于简化和加快迁移过程。客户可以自动化发现本地虚拟机、配置 FSx for ONTAP，并在 Amazon EVS 中设置数据存储。

：BlueXP workload factory for AWS 的迁移顾问功能现已支持 Amazon EVS 工作负载，有助于简化和加快迁移过程。客户可以自动化发现本地虚拟机、配置 FSx for ONTAP，并在 Amazon EVS 中设置数据存储。 BlueXP 中扩展的 VMware 灾难恢复支持 ：BlueXP disaster recovery for VMware 现在与 Amazon EVS 集成，利用 FSx for ONTAP 存储作为可靠的灾难恢复目标。支持的数据存储选项包括通过 iSCSI 协议的 NFS（基于文件）和 VMFS（基于块），确保灾难恢复解决方案灵活高效。

：BlueXP disaster recovery for VMware 现在与 Amazon EVS 集成，利用 FSx for ONTAP 存储作为可靠的灾难恢复目标。支持的数据存储选项包括通过 iSCSI 协议的 NFS（基于文件）和 VMFS（基于块），确保灾难恢复解决方案灵活高效。 增强的勒索软件防护功能：为进一步支持客户保护 Amazon EVS 工作负载，NetApp ONTAP 的自主勒索软件防护（ARP）现支持 FSx for ONTAP，可实时检测与响应勒索软件事件。此外，NetApp BlueXP 的勒索软件防护服务支持 FSx for ONTAP，帮助客户全面协调勒索软件事件防御。上述功能以原生方式支持 AWS 工作负载，有助于保护客户数据，并通过在混合云的存储层主动检测勒索软件，来最大限度地减少停机时间。

NetApp 优选合作伙伴、AWS 合作伙伴 Xtravirt 表示，这一系列更新对于有意将 VMware 工作负载迁移至公有云的企业而言是利好。“FSx for ONTAP 对 Amazon EVS 的支持，为客户提供了更细致的数据控制能力，”Xtravirt 首席商务官 Robin Gardner 表示，“客户将能够使用 NetApp 的高级数据管理功能，更高效、安全地管理混合部署，减少虚拟环境的管理开销。”

没有任何勒索软件检测或防护系统能够完全保证免受勒索软件攻击。尽管攻击可能会绕过检测，但 NetApp 技术可以充当重要的额外防御层。

