IQM与TOYO Corporation签署分销协议，推动日本量子计算应用普及

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全栈超导量子计算机领域的全球领导者IQM Quantum Computers与TOYO Corporation签署分销协议，旨在加速日本市场量子计算的应用普及。

根据协议，在测量技术领域处于领先地位且致力于推动日本技术创新的TOYO将负责营销和销售5量子比特系统IQM Spark，以及20至150量子比特本地部署超导量子计算机IQM Radiance。

此外，TOYO还将推动量子技术专业人才的培养及该技术的社会应用。在日本政府的大力投资支持下，该国的量子生态系统正快速发展。

此次合作体现了IQM与TOYO双方共同的承诺，即支持日本政府为实现其量子战略而推出的各项举措。日本政府的核心目标之一是到2030年在国内拥有1000万量子技术用户。

该合作进一步凸显了IQM在亚太地区推动量子技术发展的承诺，与IQM目前与日本产业技术综合研究所(AIST)的合作形成互补。

过去12个月中，IQM向韩国、德国、意大利、芬兰、波兰等多个国家的终端用户交付的本地部署量子计算机数量超过了任何其他制造商。

IQM Quantum Computers联合首席执行官Mikko Välimäki表示：“日本已成为量子计算强国之一，我们与在为日本产业界提供技术解决方案方面有着良好记录的TOYO合作，彰显了我们提供市场领先的全栈量子计算机、推动量子计算在各行业实际应用的坚定承诺。”

TOYO Corporation总裁兼首席执行官Toshiya Kohno表示：“此次合作是一个重要里程碑，凸显了两家公司的坚定承诺，以及IQM的技术重点领域与TOYO的业务领域之间的高度契合。通过发挥双方的集体优势，我们将加速日本大学、研究机构和企业部署量子计算机的进程。我们还将共同培养量子专业人才，推动量子技术在日本的社会应用。”

通过将IQM的量子技术与其自身技术和专业知识相结合，TOYO正在拓展业务领域，并计划于2025年底前成立一个专注于量子技术的专门部门。

该公司旨在开拓量子计算机的新应用领域，推动应用场景的创造和新商业模式的开发。此外，该公司还将通过提供基于实际量子系统的教育和研究机会，以及与相关企业和组织合作来实现这一目标。

关于IQM Quantum Computers：

IQM是超导量子计算机领域的全球领导者。IQM提供本地全栈量子计算机以及一个可访问其计算机的云平台。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，它们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有300多名员工，总部位于芬兰，在法国、德国、意大利、日本、波兰、西班牙、新加坡、韩国和美国等世界各地设有分支机构。

关于TOYO Corporation：

TOYO是先进测量解决方案的领先提供商，致力于为技术创新做出贡献。公司业务涵盖可持续能源、汽车解决方案、电动出行、信息通信技术、海洋防御与安全、生命科学等多个领域，专注于为清洁能源、自动驾驶汽车开发等新兴市场提供解决方案。TOYO还大力投资于研发，开发自主技术和产品，其增长战略包括投资新业务、进行并购以及拓展全球市场份额。通过提供最先进的市场化解决方案，TOYO走在帮助塑造安全、环保且可持续的产业和社区的前沿。

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