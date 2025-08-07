NetApp accélère les migrations VMware grâce à l'intégration du service Amazon Elastic VMware

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), l’entreprise spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, a annoncé aujourd’hui que Amazon FSx for NetApp ONTAP® est désormais une option de stockage externe prise en charge pour l’Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) sur Amazon Web Services (AWS). Amazon EVS, maintenant offert de façon générale, est un nouveau service AWS qui permet aux utilisateurs d’exécuter VMware Cloud Foundation (VCF) directement dans leur Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), aux côtés d’autres applications. Grâce à Amazon EVS, les organisations pourront migrer rapidement leurs charges de travail VMware vers AWS, afin de prolonger et d’étendre facilement leurs environnements VMware et de stimuler leur agilité et leur transformation numériques.

Cette intégration avec Amazon EVS combine les capacités éprouvées et sécurisées de NetApp en matière de gestion et de protection des données avec l'évolutivité, la résilience et les performances d'AWS, ce qui permet aux clients de simplifier et d'accélérer leur migration vers AWS sans avoir à reprogrammer ou à refactoriser leurs applications actuelles ni à modifier leurs flux de gestion des données.

La migration de charges de travail critiques vers le cloud peut aider les entreprises à amorcer leur transformation en se débarrassant des infrastructures vieillissantes, en réduisant les coûts d’exploitation et en respectant des échéanciers commerciaux essentiels. Toutefois, cela nécessite une stratégie de gestion des données efficace pour éviter l’apparition de nouveaux problèmes tels que des coûts imprévus, des environnements TI tentaculaires et des services fragmentés. En tant que seul fournisseur de solutions de stockage d’entreprise à offrir un service de stockage natif de première partie sur AWS, NetApp est particulièrement bien positionnée pour aider ses clients à accélérer l’exécution de charges de travail modernes dans le cloud grâce à ses solutions de stockage d’entreprise intégrées nativement à AWS. Les clients ayant adopté Amazon FSx for NetApp ONTAP® ont pu réduire leurs coûts de 50 %. En utilisant FSx for ONTAP pour migrer et gérer leurs environnements VMware, ils pourront mettre à profit les infrastructures de données intelligentes pour améliorer la planification des migrations et réduire le coût total de possession grâce à des fonctionnalités intégrées de gestion des données.

« Les clients qui utilisent Amazon EVS avec FSx pour ONTAP peuvent désormais bénéficier de la même efficacité, protection et automatisation des données que celles auxquelles ils font confiance sur site », déclare Pravjit Tiwana, Senior Vice President et General Manager, Cloud Storage chez NetApp. « Grâce à notre collaboration avec AWS, nous facilitons le transfert des charges de travail critiques vers le cloud et leur gestion à grande échelle. »

Pour mieux aider les clients à gérer des charges de travail avancées dans le cloud, NetApp a mis en place les fonctionnalités suivantes :

Prise en charge d’Amazon FSx for NetApp ONTAP pour Amazon EVS : Amazon EVS, la nouvelle solution infonuagique autogérée de VMware offerte par AWS, est maintenant disponible de façon générale, et FSx for NetApp ONTAP est une option de stockage prise en charge. Amazon EVS automatise et simplifie les déploiements, et fournit un environnement VCF prêt à l’emploi sur AWS. Cela permet aux administrateurs VMware de migrer rapidement des machines virtuelles basées sur VMware vers AWS en utilisant les mêmes logiciels et outils VCF qu’ils utilisent déjà dans leur environnement sur site. L’utilisation de FSx for ONTAP comme stockage externe pour l’environnement Amazon EVS réduit les charges opérationnelles grâce à des fonctionnalités avancées de gestion et de protection des données, tout en diminuant le coût total de possession et en améliorant la cyber-résilience.

Xtravirt, partenaire privilégié de NetApp et partenaire d'AWS, pense que ces dernières annonces seront une bonne nouvelle pour les entreprises qui cherchent à migrer les charges de travail VMware vers le cloud public. « La prise en charge de FSx for ONTAP sur Amazon EVS confère aux clients un contrôle plus granulaire sur les données qui sous-tendent certaines de leurs charges de travail les plus importantes », déclare Robin Gardner, CCO chez Xtravirt. « Les clients pourront accéder aux fonctionnalités avancées de gestion des données de NetApp afin de réduire la charge de travail liée à la gestion des environnements virtuels et de gérer les déploiements hybrides de manière plus efficace et plus sûre. »

Aucun système de détection ou de prévention des ransomwares ne peut garantir une sécurité totale contre une attaque de ransomware. Bien qu'il soit possible qu'une attaque ne soit pas détectée, la technologie NetApp constitue une couche de défense supplémentaire importante.

