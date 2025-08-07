Graymont y Fortera implementan innovadora tecnología de cemento con bajo nivel de carbono a escala global

VANCOUVER, Columbia Británica y SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Graymont y Fortera anunciaron la firma de un acuerdo de asociación estratégica mediante el cual se proporciona el marco para producir ReAct™, el cemento con bajo nivel de carbono de Fortera, haciendo uso de las operaciones existentes de producción de cal de Graymont y sus innovaciones en cuanto a materiales de edificación sustentable. La asociación es el resultado de años de pruebas de productos, validación de diseños y colaboración entre las dos empresas.

Por medio de la asociación estratégica, se recurre a la red global de infraestructura de fabricación y la cadena de suministro de Graymont para acelerar la implementación de la tecnología de Fortera. Está previsto que el cemento con bajo nivel de carbono, desarrollado como resultado de su asociación, se utilice en todas las áreas en las que se usa el cemento tradicional, incluidas la infraestructura y la construcción, así como los procesos industriales, sin comprometer la durabilidad o el cumplimiento normativo. ReAct™, el cemento con bajo contenido de carbono de Fortera, ya experimentó una década de validación por parte del mundo real y ahora estará disponible en volúmenes de producción industrial.

“Lo que más nos interesó de Fortera es que no pretenden reinventar la industria de cemento, sino que trabajan para innovar sobre la infraestructura existente”, comentó Stéphane Godin, presidente y director ejecutivo de Graymont. “Dedicamos más de 75 años a desarrollar un negocio global de soluciones de calcio y, gracias a esta asociación, podemos seguir liderando el camino en productos innovadores y sustentables para nuestros clientes”.

“Graymont es un líder global y su decisión de asociarse con nosotros representa un fuerte respaldo a la tecnología de Fortera”, comentó Ryan Gilliam, director ejecutivo de Fortera. “Desde el primer día, la colaboración con el equipo de Graymont fue clave para delinear el diseño comercial de nuestras plantas, desde la escalabilidad hasta operaciones confiables, y expandir nuestras oportunidades de productos. Juntos, estamos demostrando que es posible reducir las emisiones del cemento de manera económica”.

ReAct™ de Fortera, en combinación con su tecnología ReCarb®, permitirá que Graymont amplíe su producción de soluciones cementicias con bajo nivel de carbono mediante la reutilización del CO 2 sin que esto implique cambios importantes en sus instalaciones u operaciones, un factor que, tradicionalmente, limitó el despliegue de nuevas tecnologías.

En la actualidad, Fortera opera una instalación insignia de 15 000 toneladas por año de ReCarb® en Redding, California. La planta representa un modelo probado de implementación que funciona con las infraestructuras existentes de cemento y cal, y utiliza el proceso ReCarb® de Fortera para la producción y distribución del cemento con bajo nivel de carbono.

Para obtener más información sobre el trabajo conjunto de Fortera y Graymont con el objetivo de desarrollar cemento con bajo nivel de carbono, visite forteraglobal.com.

Acerca de Fortera

Fortera es un fabricante pionero de cemento ecológico con producción en Redding, California. La innovadora tecnología ReCarb® de Fortera permite transformar el CO 2 en cemento con bajo nivel de carbono listo para usar. ReCarb® se integra a la perfección con las instalaciones de cemento actuales y hace uso de la totalidad del entorno de producción, desde las máquinas hasta las materias primas, para garantizar una solución escalable a nivel global para la fabricación de cemento sustentable. El producto resultante, el cemento ecológico ReAct™ de Fortera, está listo para su comercialización, cumple con los estándares normativos y puede combinarse con el cemento común y corriente, o utilizarse en combinación con él. Para obtener más información sobre cómo Fortera lidera el camino para obtener cemento con cero CO 2 , visite forteraglobal.com.

Acerca de Graymont

Graymont es líder global confiable en soluciones elementales basadas en calcio y opera hace más de 75 años. La empresa presta sus servicios a una amplia gama de mercados, clientes y comunidades en América del Norte y Asia Pacífico. Graymont también es socio estratégico de Grupo Calidra, el mayor productor de cal en América Latina. Nuestra innovadora oferta de productos es clave para la vitalidad de los sectores industriales, de la construcción y agrícolas. Graymont también ofrece soluciones basadas en calcio para aplicaciones relacionadas con minerales críticos, purificación del aire y del agua, y producción de materiales indispensables, como papel, vidrio, acero y otros metales. Para obtener más información, visite Graymont.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.