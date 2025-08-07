Parte la terza stagione di Experian Exchange
Una nuova serie di interviste offre approfondimenti e nuove prospettive da leader globali
Experian has launched Season Three of its YouTube thought leadership series, Experian Exchange. This season takes a global perspective, exploring the evolving impact of data, innovation, and technology. In an exclusive episode, Malin Holmberg, CEO of Experian UK&I, shares her vision for the business and reflects on her early impressions of the UK market. Learn more here: https://www.experian.com/blogs/news/exchange/
COSTA MESA, Calif. e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Experian ha lanciato la terza stagione della sua serie di leadership del pensiero su YouTube, Experian Exchange. Questa stagione assume una prospettiva globale, esplorando l'impatto dei dati, dell'innovazione e della tecnologia.
Con nuovi episodi trasmessi nell'arco dell'anno, tutti ospitati dalla premiata giornalista Del Irani, ogni edizione offre nuove prospettive dai leader influenti e dagli esperti globali di Experian. Tra gli argomenti affrontati: prevenzione delle truffe e innovazioni AI, tendenze emergenti nel settore automotive e nello scenario del marketing in evoluzione.
In un episodio esclusivo trasmesso oggi, Malin Holmberg, CEO di Experian UK&I, presenta la sua visione per l'azienda e riflette sulle sue prime impressioni del mercato britannico.
