Parte la terza stagione di Experian Exchange

Una nuova serie di interviste offre approfondimenti e nuove prospettive da leader globali

COSTA MESA, Calif. e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Experian ha lanciato la terza stagione della sua serie di leadership del pensiero su YouTube, Experian Exchange. Questa stagione assume una prospettiva globale, esplorando l'impatto dei dati, dell'innovazione e della tecnologia.

Con nuovi episodi trasmessi nell'arco dell'anno, tutti ospitati dalla premiata giornalista Del Irani, ogni edizione offre nuove prospettive dai leader influenti e dagli esperti globali di Experian. Tra gli argomenti affrontati: prevenzione delle truffe e innovazioni AI, tendenze emergenti nel settore automotive e nello scenario del marketing in evoluzione.

In un episodio esclusivo trasmesso oggi, Malin Holmberg, CEO di Experian UK&I, presenta la sua visione per l'azienda e riflette sulle sue prime impressioni del mercato britannico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Scott Anderson, Direttore senior, Pubbliche relazioni
Tel: +1 949 531 1783 / Email: scott.n.anderson@experian.com

Vicki Cook, Responsabile delle PR aziendali e B2B, Experian UK&I
Tel: +44 7977 798 173 / Email: vicki.cook@experian.com

