Parte la terza stagione di Experian Exchange

COSTA MESA, Calif. e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Experian ha lanciato la terza stagione della sua serie di leadership del pensiero su YouTube, Experian Exchange. Questa stagione assume una prospettiva globale, esplorando l'impatto dei dati, dell'innovazione e della tecnologia.

Con nuovi episodi trasmessi nell'arco dell'anno, tutti ospitati dalla premiata giornalista Del Irani, ogni edizione offre nuove prospettive dai leader influenti e dagli esperti globali di Experian. Tra gli argomenti affrontati: prevenzione delle truffe e innovazioni AI, tendenze emergenti nel settore automotive e nello scenario del marketing in evoluzione.

In un episodio esclusivo trasmesso oggi, Malin Holmberg, CEO di Experian UK&I, presenta la sua visione per l'azienda e riflette sulle sue prime impressioni del mercato britannico.

