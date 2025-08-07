Experian Exchange第三季上线

加州科斯塔梅萨和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Experian已推出其YouTube思想领导力系列节目Experian Exchange的第三季。本季将以全球视角探讨数据、创新和技术不断演变的影响。

这一全年持续更新的系列节目均由获奖记者Del Irani主持，每一集都将呈现来自Experian颇具影响力的领导层及全球专家的新颖观点。话题涵盖欺诈防范、AI突破、汽车行业新兴趋势以及不断变化的营销格局等。

在今日上线的这一集独家节目中，Experian英国及爱尔兰地区首席执行官Malin Holmberg分享了她对企业发展的愿景，并回顾了自己对英国市场的初步印象。

依托在欧洲、中东和非洲以及亚太地区领导Experian的经验，她分享了塑造其工作方法的全球洞见。此外，她还探讨了企业领导者不断变化的优先事项，并强调包括生成式AI在内的先进技术如何帮助解决客户面临的挑战。

Experian Exchange的前两季也探讨了金融包容性、医疗保健、数字化转型和客户体验等话题，并呈现了来自Experian部分全球领导团队的见解。

第三季可在Experian网站及其主要数字平台上观看。如需观看Malin Holmberg的新一集节目或往期内容，请访问https://www.experian.com/blogs/news/exchange。

