Experian Exchange第三季上线

全新访谈系列带来全球领袖的洞见与新颖观点

Experian已推出其YouTube思想领导力系列节目Experian Exchange的第三季。本季将以全球视角探讨数据、创新和技术不断演变的影响。在这一集独家节目中，Experian英国及爱尔兰地区首席执行官Malin Holmberg分享了她对企业发展的愿景，并回顾了自己对英国市场的初步印象。在此处了解更多信息：https://www.experian.com/blogs/news/exchange/

加州科斯塔梅萨和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Experian已推出其YouTube思想领导力系列节目Experian Exchange的第三季。本季将以全球视角探讨数据、创新和技术不断演变的影响。

这一全年持续更新的系列节目均由获奖记者Del Irani主持，每一集都将呈现来自Experian颇具影响力的领导层及全球专家的新颖观点。话题涵盖欺诈防范、AI突破、汽车行业新兴趋势以及不断变化的营销格局等。

在今日上线的这一集独家节目中，Experian英国及爱尔兰地区首席执行官Malin Holmberg分享了她对企业发展的愿景，并回顾了自己对英国市场的初步印象。

依托在欧洲、中东和非洲以及亚太地区领导Experian的经验，她分享了塑造其工作方法的全球洞见。此外，她还探讨了企业领导者不断变化的优先事项，并强调包括生成式AI在内的先进技术如何帮助解决客户面临的挑战。

Experian Exchange的前两季也探讨了金融包容性、医疗保健、数字化转型和客户体验等话题，并呈现了来自Experian部分全球领导团队的见解。

第三季可在Experian网站及其主要数字平台上观看。如需观看Malin Holmberg的新一集节目或往期内容，请访问https://www.experian.com/blogs/news/exchange

关于Experian

Experian是一家全球性的数据和技术公司，致力于为世界各地的人们和企业创造机会。我们利用独特的数据、分析和软件组合，帮助重新定义贷款实践、揭露和预防欺诈、简化医疗保健、提供数字营销解决方案，以及深入洞察汽车市场。我们还协助数百万人实现他们的财务目标，帮助他们节省时间和金钱。

我们的业务覆盖一系列市场，从金融服务到医疗保健、汽车、农业金融、保险以及更多细分行业。

我们投资于优秀人才和先进的新技术，以释放数据的力量并进行创新。作为一家在伦敦证券交易所(EXPN)上市的富时100指数公司，我们在32个国家拥有一支25,200人的团队。我们的公司总部位于爱尔兰都柏林。如需了解更多信息，请访问experianplc.com。

