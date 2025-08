IQM et TOYO Corporation passent un accord de distribution visant à favoriser l’adoption de la technologie quantique au Japon

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un chef de file mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs à pile complète, et TOYO Corporation ont signé un accord de distribution afin d’accélérer l’adoption de l’informatique quantique sur le marché japonais.

Selon les termes de l’accord, Toyo, leader dans les technologies de mesure et la promotion de l’innovation technologique au Japon, commercialisera et vendra le système IQM Spark à 5 qubits ainsi que la gamme IQM Radiance d’ordinateurs quantiques supraconducteurs destinés à une infrastructure sur site, allant de 20 à 150 qubits.

En outre, TOYO encouragera la formation de talents spécialisés dans la technologie quantique et leur intégration dans la société. Soutenu par d’importants investissements gouvernementaux, l’écosystème quantique japonais connaît un développement rapide.

Ce partenariat témoigne de l’engagement commun d’IQM et de TOYO à soutenir les initiatives du gouvernement japonais pour mettre en œuvre sa stratégie quantique. L’un de ses objectifs clés est d’atteindre 10 millions d’utilisateurs nationaux de la technologie quantique d’ici à 2030.

Ce partenariat illustre également l’engagement d’IQM à faire progresser les technologies quantiques dans la région Asie-Pacifique et vient compléter la collaboration actuelle de l’entreprise avec l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) du Japon.

Au cours des 12 derniers mois, IQM a livré plus d’ordinateurs quantiques destinés à une infrastructure sur site que tout autre fabricant à des utilisateurs finaux dans différents pays, dont la Corée du Sud, l’Allemagne, l’Italie, la Finlande et la Pologne.

« Le Japon est devenu l’un des principaux pays dans le domaine de l’informatique quantique, et notre partenariat avec TOYO, une entreprise qui a démontré sa capacité à proposer des solutions technologiques aux industries japonaises, témoigne de notre engagement à fournir nos ordinateurs quantiques à pile complète de premier plan, et à faire progresser l’application pratique de l’informatique quantique dans divers secteurs », a déclaré Mikko Välimäki, codirecteur général d’IQM Quantum Computers.

« Ce partenariat représente une étape importante, soulignant l’engagement fort des deux entreprises et l’alignement étroit entre les domaines de focalisation technologique prioritaires d’IQM et les domaines d’activité de TOYO. En tirant parti de nos forces collectives, nous allons accélérer le déploiement des ordinateurs quantiques dans les universités, les instituts de recherche et les entreprises à travers tout le Japon. Ensemble, nous allons également former des spécialistes des technologies quantiques et favoriser leur mise en œuvre sociale au Japon », a confié pour sa part Toshiya Kohno, président et chef de la direction de TOYO Corporation.

En combinant la technologie quantique d’IQM avec sa propre technologie et son expertise, TOYO est en train de diversifier ses domaines d’activité et prévoit de créer une unité spécialisée dédiée à la technologie quantique d’ici à la fin de l’année 2025.

La société vise à ouvrir de nouveaux champs d’application pour les ordinateurs quantiques et à promouvoir la création de cas d’utilisation ainsi que le développement de modèles commerciaux innovants. Elle souhaite également offrir des possibilités de formation et de recherche autour des systèmes quantiques réels et collaborer avec des entreprises et des organisations œuvrant dans des domaines connexes.

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. L’entreprise propose à la fois des ordinateurs quantiques à pile complète destinés à une infrastructure sur site et une plateforme cloud permettant d’accéder à ses ordinateurs partout dans le monde. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM emploie plus de 300 personnes, a son siège en Finlande et dispose d’une présence mondiale, avec des bureaux en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis.

À propos de TOYO Corporation :

TOYO Corporation contribue aux innovations technologiques en tant que fournisseur de premier plan de solutions de mesure avancées. Grâce à ses activités dans divers secteurs, notamment l’énergie durable, les solutions automobiles, la mobilité électrique, les TIC, la défense et la sécurité maritime, ainsi que les sciences de la vie, l’entreprise se concentre sur la fourniture de solutions à des marchés émergents, comme l’énergie propre et le développement de véhicules autonomes. TOYO réalise également d’importants investissements en R&D pour développer ses propres technologies et produits. Ses stratégies de croissance comprennent l’investissement dans de nouvelles activités, la conduite de fusions-acquisitions et le développement de sa présence sur les marchés mondiaux. En proposant les solutions les plus avancées du marché, TOYO reste à l’avant-garde pour aider à façonner des industries et des communautés sûres, respectueuses de l’environnement et durables.

