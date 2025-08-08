El colectivo artístico teamLab inaugurará un nuevo museo, teamLab Biovortex Kyoto, el 7 de octubre de 2025

KIOTO, Japón--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, el museo de arte permanente del colectivo artístico teamLab, se inaugurará en Minami-ku, Kioto, como parte del Kyoto Station Southeast Area Project el 7 de octubre de 2025.

Este será el museo más grande de teamLab en Japón, con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados.

Como preparación para la inauguración del museo, teamLab está creando varias obras de arte nuevas, incluyendo piezas inéditas en Japón. Entre las primeras obras que se han presentado para formar parte del nuevo museo, se encuentran las siguientes: Massless Amorphous Sculpture, Morphing Continuum, The Eternal Universe of Words, The Way of Birds y Forest of Resonating Lamps.

Massless Amorphous Sculpture, una de las obras de arte que se exhibirán por primera vez en Japón, es una inmensa escultura flotante creada por un entorno distinto que produce fenómenos basados en el concepto de teamLab Environmental Phenomena. Esta pieza se exhibe actualmente en exposiciones en Abu Dabi, teamLab Phenomena y el centro de arte de Miami, y se presentará por primera vez en Japón.

Las entradas ya están disponibles en la Web oficial:

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Este proyecto, en colaboración con varias empresas con sede en Kioto y Osaka, consiste en establecer y operar un complejo en terrenos municipales en la zona sureste de la estación de Kioto. El complejo aspira a ser un "centro creativo para la generación y difusión de nuevo valor", con planes que incluyen un complejo cultural que albergará el museo de arte de teamLab y un centro de arte, entre otras atracciones.

A través de este proyecto, teamLab busca apoyar la visión de la ciudad de Kioto para el desarrollo urbano en la zona sureste de la estación de Kioto, centrada en la cultura, el arte y la juventud. Como representante de esta iniciativa, teamLab colaborará con varias empresas asociadas con fuertes vínculos con Kioto y Osaka.

teamLab Biovortex Kyoto

Inauguración: 7 de octubre de 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

Precios de las entradas

Adultos (18 años o más): JPY 3800 ~

13–17 años: JPY 2800

4–12 años: JPY 1800

3 años o menos: gratis

Visitantes con discapacidad: 50% de descuento sobre el precio de adulto

Pase flexible (hora de admisión no especificada): JPY 12.000

* Las entradas tienen fechas y horarios designados.

* Las entradas para adultos y personas con discapacidad tienen precios dinámicos y varían según el día. Compre una entrada para la fecha y hora indicadas consultando el precio del día.

* Las entradas compradas en el museo tendrán un costo adicional de JPY 200 sobre el precio mencionado anteriormente.

Entrada

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Medios de comunicación

Kit de prensa: https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

Teaser Video: https://youtu.be/I4U1qdtoyWY?feature=shared

Sitio web oficial: https://www.teamlab.art/e/kyoto/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.