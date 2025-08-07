-

NetApp accelera le migrazioni da VMware con l'integrazione di Amazon Elastic VMware Service

Amazon FSx for NetApp ONTAP ora è supportata come archiviazione esterna per Amazon Elastic VMware Service

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi che Amazon FSx for NetApp ONTAP® ora è un'opzione di archiviazione esterna supportata per Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) su Amazon Web Services (AWS). Amazon EVS, ora generalmente disponibile, è un nuovo servizio AWS che consente agli utenti di eseguire VMware Cloud Foundation (VCF) direttamente all'interno del proprio Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), assieme ad altre applicazioni. Con Amazon EVS, le aziende possono rapidamente migrare i carichi di lavoro da VMware ad AWS per estendere e ampliare facilmente i loro ambienti VMware e promuovere l'agilità e la trasformazione aziendale.

