NetApp 攜手 Amazon Elastic VMware Service 加速 VMware 遷移

加利福尼亞州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智能數據基礎設施公司 NetApp®（納斯達克股票代碼：NTAP）今日宣佈，Amazon FSx for NetApp ONTAP® 現已成為 Amazon Web Services (AWS) 上 Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) 支援的外部儲存選項。Amazon EVS 現已正式發布，作為一項全新的 AWS 服務，容許用戶在其 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 內直接運行 VMware Cloud Foundation (VCF)，並可同時搭配其他應用。透過 Amazon EVS，企業可以快速將 VMware 工作負載遷移到 AWS，以無縫擴展其 VMware 環境，提升業務敏捷性及轉型能力。

透過與 Amazon EVS 的整合，NetApp 結合其經驗證的數據管理及保護能力，與 AWS 的規模、彈性和效能相結合，使客戶能夠簡化並加速其 AWS 遷移，無需重建平台或重構現有應用程式，亦無需改變現有數據管理流程。

將關鍵任務的工作負載遷移至雲端，有助於企業淘汰老化基礎設施、降低營運成本，並如期完成關鍵業務目標。然而，若缺乏有效的數據策略，遷移過程中可能會出現如額外開支、IT 環境擴張、服務碎片化等新挑戰。NetApp 是唯一一家在 AWS 上原生建構第一方企業級數據儲存服務的供應商，憑藉在 AWS 上原生建構的企業儲存解決方案，協助客戶加速雲端中的現代工作負載。客戶在採用 Amazon FSx for NetApp ONTAP® 後，成本可降低高達 50%。透過 FSx for ONTAP 管理及遷移 VMware 環境，企業可充分利用智能數據基礎設施（Intelligent Data Infrastructure）進行遷移規劃，並藉由內建的數據管理功能降低整體擁有成本。

「使用 Amazon EVS 搭配 FSx for ONTAP 的客戶，現可享有與本地部署相同的數據效率、保護能力及自動化功能。」NetApp 雲端儲存高級副總裁兼總經理 Pravjit Tiwana 表示，「我們與 AWS 攜手合作，讓關鍵業務工作負載更易遷移至雲端，並實現大規模管理。」

為更好地支援客戶於雲端高效管理工作負載，NetApp 推出以下功能：

FSx for NetApp ONTAP 支援 Amazon EVS ：Amazon EVS 是 AWS 推出的 VMware 自主管理型雲端解決方案，現已全面推出，而 FSx for NetApp ONTAP 為其支援的儲存選項。Amazon EVS 可自動化及簡化部署流程，提供即用型 VCF 環境，令 VMware 管理員可透過熟悉的工具，將本地虛擬機快速遷移至 AWS。將 FSx for ONTAP 作為 Amazon EVS 的外部儲存，可提供先進的數據管理與保護功能，降低系統負擔，提升網絡安全彈性，並降低總體擁有成本。

Amazon EVS 工作負載的遷移顧問 ：BlueXP workload factory for AWS 的遷移顧問功能現已支援 Amazon EVS 工作負載,有助簡化和加快遷移過程。客戶可以自動識別本地虛擬器、配置 FSx for ONTAP，並於 Amazon EVS 中設置數據儲存。

BlueXP 擴展 VMware 災難復原支援 ：BlueXP 的 VMware 災難復原功能現已與 Amazon EVS 整合，並使用 FSx for ONTAP 作為可靠的災難復原目標。支援的數據儲存選項包括透過 iSCSI 協定的 NFS（基於檔案）和 VMFS（基於區塊），確保災難復原解決方案靈活高效。

增強的勒索軟件防護功能：為進一步支援客戶保護 Amazon EVS 工作負載，NetApp ONTAP 的自主勒索軟件防護（ARP）現支援 FSx for ONTAP，可即時偵測與回應勒索軟件事件。此外，NetApp BlueXP 的勒索軟件防護服務支援 FSx for ONTAP，協助客戶全面部署勒索軟件事件防禦。上述功能以原生方式支援 AWS 工作負載，有助保護客戶數據，並透過在混合雲的儲存層主動偵測勒索軟件，最大限度地減少停機時間。

NetApp 優選合作夥伴暨 AWS 合作夥伴 Xtravirt 表示，此系列更新對於計劃將 VMware 工作負載遷移至公有雲的企業而言是一大利好。「FSx for ONTAP 對 Amazon EVS 的支援，為客戶提供了更細緻的數據控制能力，」Xtravirt 首席商業官 Robin Gardner 表示，「客戶將能夠使用 NetApp 的高級數據管理功能，更高效、安全地管理混合部署，減少虛擬環境的管理開銷。」

沒有任何勒索軟件偵測或防護系統能夠完全保證免受勒索軟件攻擊。儘管攻擊有機會避過偵測，NetApp 技術亦可作為重要的額外防線。

