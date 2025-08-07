Graymont 与 Fortera 将在全球范围内部署突破性低碳水泥技术

不列颠哥伦比亚省温哥华 & 加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Graymont 与 Fortera 宣布签署一项战略合作协议，为利用 Graymont 现有石灰生产设施及其在可持续建筑材料方面的创新，生产 Fortera 的 ReAct™ 低碳水泥提供框架。这一合作伙伴关系体现了双方多年来在产品测试、设计验证及协作方面的成果。

此次合作将借助 Graymont 的全球制造基础设施与供应链网络，加速 Fortera 技术的部署。双方开发的低碳水泥可广泛应用于传统水泥的所有使用领域，包括基础设施建设、工业流程等，同时确保耐久性与合规性。Fortera 的 ReAct™ 低碳水泥已历经十余年的实际验证，并将实现工业化生产规模。

"Fortera 最吸引我们的一点是，他们并非试图重塑水泥行业，而是在现有基础设施上进行创新。"Graymont 总裁兼首席执行官 Stéphane Godin 表示，"Graymont 在全球钙基解决方案领域深耕超过 75 年，此次合作将使我们继续在创新和可持续产品方面保持领先地位。"

"Graymont 是全球领导者，他们决定与我们合作是对 Fortera 技术的有力认可。"Fortera 首席执行官 Ryan Gilliam 表示，"从第一天开始，Graymont 团队的协作就对我们工厂的商业化设计起到了关键作用，包括可扩展性、可靠运营及产品市场拓展。我们共同证明，实现水泥减碳是可行的。”

Fortera 的 ReAct™ 结合其 ReCarb® 技术，将使 Graymont 能够通过重复利用 CO 2 来扩大其低碳水泥基解决方案的生产，而无需对其设施或运营进行重大改造，而这一直以来都是限制新技术推广的因素。

目前，Fortera 已在加州 Redding 投入运营一座年产量15000吨的 ReCarb® 旗舰工厂。该工厂采用经验证的附加部署模式，可在现有的水泥与石灰生产设施中运行，利用 Fortera 的 ReCarb® 工艺进行低碳水泥的生产与分销。

了解更多关于 Fortera 与 Graymont 如何合作扩大低碳水泥产能的信息，请访问 forteraglobal.com。

关于 Fortera

Fortera 是一家开创性的绿色水泥制造商，目前在加州 Redding 设有生产基地。其核心技术 ReCarb® 可将工业 CO 2 转化为可直接使用的低碳水泥。ReCarb® 能与现有水泥设施无缝集成，充分利用从设备到原料的整个生产框架，打造具全球扩展能力的可持续水泥解决方案。最终产品 Fortera 的 ReAct™ 绿色水泥已准备投放市场，符合各项监管标准，可与普通水泥混合使用，或直接替代。更多关于 Fortera 如何迈向零 CO 2 水泥之路的信息，请访问 forteraglobal.com。

关于 Graymont

Graymont 是全球领先的钙基解决方案供应商，拥有超过 75 年的运营历史。公司业务遍布北美及亚太地区，服务对象涵盖众多行业、客户及社区。Graymont 也是拉丁美洲最大石灰生产商 Grupo Calidra 的战略合作伙伴。其创新产品广泛应用于工业、建筑及农业领域，并为关键矿物、空气和水净化，以及造纸、玻璃、钢铁与其他金属等重要材料的生产提供钙基解决方案。更多信息请访问 Graymont.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。