Andersen Consulting aggiunge ai suoi collaboratori l'azienda 460degrees

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rafforza le proprie capacità strategiche e di trasformazione tecnologica con l'aggiunta dell'azienda partner 460degrees, con cui rafforzerà ulteriormente la capacità dell'organizzazione di aiutare i clienti a generare innovazione, trasformazione e prestazioni commerciali in mercati sempre più complessi.

Fondata nel 2004, 460degrees offre servizi specializzati negli ambiti di consegna di progetti, gestione di dati strategici, consulenza alla trasformazione, cybersecurity e fiducia digitale. L'azienda offre soluzioni di consulenza a clienti attivi in un ampio ventaglio di settori, tra cui governativo, del retail e finanziario, aiutandoli ad affrontare le complessità e ad accelerare i risultati. Grazie all'attenzione data agli aspetti di esecuzione e consegna, 460degrees lavora sul lato cliente per guidare le organizzazioni lungo l'intero percorso di approvvigionamento, garantendone l'accesso alle competenze adeguate e alle persone chiave per ogni fase della loro trasformazione digitale.

"La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di adeguare il nostro impatto sia a livello regionale che globale, e ci consente di offrire ai clienti un accesso migliorato a servizi integrati e multidisciplinari", ha dichiarato Werner Spies, partner fondatore di 460degrees. "Assieme integriamo una profonda capacità tecnica con una presenza globale per aiutare i clienti ad affrontare le sfide più pressanti e guidarli con sicurezza in un ambiente commerciale in rapida evoluzione."

"L'aggiunta di 460degrees sottolinea l'impegno di Andersen Consulting a collaborare con organizzazioni lungimiranti che condividono i nostri valori e la nostra visione", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Questa collaborazione amplia la nostra presenza globale e migliora la nostra capacità di offrire supporto ai clienti che affrontano la rivoluzione digitale, ambienti di rischio complessi e il cambiamento trasformativo."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale, al business, alla tecnologia e alla trasformazione dell'IA, oltre a soluzioni per la gestione del capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, fornendo consulenza del massimo livello in materia fiscale, legale, di valutazione, mobilità globale e consulenza tramite una piattaforma globale con oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società a partecipazione limitata e offre soluzioni di consulenza tramite i suoi membri e le società partner in tutto il mondo.

