Il collettivo artistico teamLab il 7 ottobre 2025 inaugura un nuovo museo, il teamLab Biovortex Kyoto

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, il museo di arte permanente del collettivo artistico teamLab, aprirà il 7 ottobre 2025 a Minami-ku, Kyoto, nel quadro del progetto che riguarda l'area a sud-est della stazione di Kyoto.

Con una superficie di oltre 10.000 metri quadri, sarà la galleria più grande di teamLab in Giappone.

In vista dell'inaugurazione del museo, teamLab è impegnato nella creazione di numerosi e nuovi capolavori, tra cui opera mai esposte prima in Giappone. Sono già state svelate alcune delle prime proposte che si potranno ammirare nella nuova permanente: Massless Amorphous Sculpture, Morphing Continuum, The Eternal Universe of Words, The Way of Birds e Forest of Resonating Lamps.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.