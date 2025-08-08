-

Il collettivo artistico teamLab il 7 ottobre 2025 inaugura un nuovo museo, il teamLab Biovortex Kyoto

Saranno presentate 7 opere d'arte, di cui alcune mai esposte prima in Giappone. È già possibile acquistare i biglietti

teamLab Biovortex Kyoto, art collective teamLab’s permanent art museum, is set to open in Kyoto on October 7, 2025. Tickets are available on the official website. (Teaser Video: teamLab Biovortex Kyoto, Kyoto ©︎ teamLab)

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, il museo di arte permanente del collettivo artistico teamLab, aprirà il 7 ottobre 2025 a Minami-ku, Kyoto, nel quadro del progetto che riguarda l'area a sud-est della stazione di Kyoto.
Con una superficie di oltre 10.000 metri quadri, sarà la galleria più grande di teamLab in Giappone.

In vista dell'inaugurazione del museo, teamLab è impegnato nella creazione di numerosi e nuovi capolavori, tra cui opera mai esposte prima in Giappone. Sono già state svelate alcune delle prime proposte che si potranno ammirare nella nuova permanente: Massless Amorphous Sculpture, Morphing Continuum, The Eternal Universe of Words, The Way of Birds e Forest of Resonating Lamps.

