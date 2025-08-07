Dritte Staffel von Experian Exchange startet

COSTA MESA, Kalifornien und LONDON--(BUSINESS WIRE)--Experian hat die dritte Staffel seiner Serie mit Vordenkern auf YouTube, Experian Exchange, herausgebracht. In dieser Staffel wird eine globale Perspektive eingenommen und der zunehmende Einfluss von Daten, Innovation und Technologie beleuchtet.

Die neuen Folgen werden nach und nach im Laufe des Jahres veröffentlicht und von der preisgekrönten Journalistin Del Irani moderiert werden. Jede Episode eröffnet neue Perspektiven durch den Austausch mit den einflussreichen Führungskräften und globalen Experten von Experian. Die Themen reichen von Betrugsprävention und Durchbrüchen im Bereich KI bis hin zu neuen Trends in der Automobilbranche und der sich verändernden Marketinglandschaft.

In einer exklusiven Folge, die heute veröffentlicht wird, teilt Malin Holmberg, CEO von Experian UK&I, ihre Vision für das Unternehmen und schildert ihre ersten Eindrücke vom britischen Markt.

Sie schöpft aus ihrer Erfahrung als Leiterin von Experian in der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum und berichtet über die globalen Erkenntnisse, die ihren Ansatz prägen. Außerdem geht sie auf die sich wandelnden Prioritäten von Unternehmensleitern ein und erklärt, wie fortschrittliche Technologien — unter anderem GenAI — bei der Bewältigung der Herausforderungen der Kunden helfen.

Die ersten beiden Staffeln von Experian Exchange widmeten sich auch Themen wie finanzieller Inklusion, Gesundheitsversorgung, digitaler Transformation und Kundenerfahrung und vermittelten Einblicke in die Arbeit des globalen Führungsteams von Experian.

Staffel Drei ist auf der Website von Experian und den wichtigsten digitalen Plattformen des Unternehmens verfügbar. Um die Folge mit Malin Holmberg oder frühere Episoden anzusehen, besuchen Sie https://www.experian.com/blogs/news/exchange.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Menschen und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Wir sind ein im FTSE 100 Index gelistetes Unternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, und beschäftigen ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 32 Ländern. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen erhalten Sie unter experianplc.com.

