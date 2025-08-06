ZAPI GROUP espande le soluzioni di ricarica per la trazione elettrica con l’acquisizione strategica di Stercom Power Solutions

POVIGLIO, Italia--(BUSINESS WIRE)--ZAPI GROUP, leader globale nell’elettrificazione, ha annunciato oggi l’acquisizione della maggioranza di Stercom Power Solutions, azienda tedesca pioniera nelle soluzioni intelligenti di ricarica e accumulo energetico. Questa acquisizione strategica arricchisce il portafoglio di soluzioni di ricarica di ZAPI GROUP e ne potenzia le capacità tecniche, ampliando al contempo la presenza sul mercato in settori chiave in crescita come la ricarica a bordo ad alta tensione ed i sistemi di stoccaggio di energia.

Stercom Power Solutions apporta tecnologie all’avanguardia nell’ambito dell’accumulo energetico e di sistemi di ricarica per la mobilità elettrica e i sistemi energetici industriali. Questo ampliamento delle competenze rafforza la posizione di ZAPI GROUP come leader nel settore della trazione elettrica e dell’automazione industriale, accelerando l’innovazione e offrendo soluzioni sempre più complete al mercato.

“L’acquisizione di Stercom Power Solutions rappresenta una tappa importante nella nostra strategia di crescita e dimostra il nostro costante impegno nell’espansione delle nostre capacità per servire al meglio i nostri clienti,” ha dichiarato l’Ing. Giannino Zanichelli, fondatore ed unico azionista di ZAPI GROUP. “Questa acquisizione rafforza la capacità di ZAPI GROUP di offrire soluzioni di ricarica di nuova generazione, in un momento in cui cresce la domanda di tecnologie avanzate per le applicazioni a trazione elettrica. L’integrazione del portafoglio prodotti innovativo e del team di talento di questa azienda contribuirà a sostenere la nostra crescita e la nostra leadership di mercato.”

ZAPI GROUP si impegna a garantire un’agevole integrazione di Stercom Power Solutions, assicurando continuità per i clienti. Nell’ambito di questo processo, Stercom Power Solutions continuerà a operare come entità indipendente in Baviera, Germania, in stretto allineamento con le altre aziende del gruppo ZAPI.

Informazioni su ZAPI GROUP

ZAPI GROUP ingegnerizza la transizione verso un futuro completamente elettrico con un portafoglio di prodotti altamente integrati, tra cui controller di movimento, motori elettrici, caricabatterie ad alta frequenza e software di navigazione autonoma per applicazioni in veicoli completamente elettrici e ibridi. In qualità di leader globale nell'elettrificazione con una profonda esperienza nei sistemi, innovazioni e un'ossessione per il successo dei clienti, ZAPI GROUP conta ora più di 1700 dipendenti in tutto il mondo con un fatturato annuo totale di oltre 700 milioni di dollari. Potete trovare maggiori informazioni su www.zapigroup.com.

Informazioni su Stercom Power Solutions

Stercom Power Solutions GmbH è il tuo partner per Sistemi di Accumulo di Energia ottimizzati, Gestione delle Celle ed Elettronica di Potenza per applicazioni mobili o stazionarie. Per ulteriori informazioni, visita www.stercom.de/en.