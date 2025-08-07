Experian Exchange第三季上線

加州哥斯大美瑟和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Experian已推出其YouTube思想領導力系列節目Experian Exchange的第三季。本季將以全球視角探討資料、創新和科技不斷演變的影響。

這一全年持續更新的系列節目均由得獎記者Del Irani主持，每一集都將呈現來自Experian頗具影響力的領導層及全球專家的新穎觀點。話題涵蓋詐騙防範、AI突破、汽車產業新興趨勢以及不斷變化的行銷格局等。

在今日上線的這一集獨家節目中，Experian英國及愛爾蘭地區執行長Malin Holmberg分享了她對企業發展的願景，並回顧了自己對英國市場的初步印象。

憑藉在歐洲、中東和非洲以及亞太地區領導Experian的經驗，她分享了塑造其工作方法的全球洞見。此外，她還探討了企業領導者不斷變化的優先事項，並強調包括生成式AI在內的先進科技如何協助解決客戶面臨的挑戰。

Experian Exchange的前兩季也探討了金融包容性、醫療保健、數位化轉型和客戶體驗等話題，並呈現了來自Experian部分全球領導團隊的見解。

第三季可在Experian網站及其主要數位平台上觀看。如欲觀看Malin Holmberg的新一集節目或往期內容，請造訪https://www.experian.com/blogs/news/exchange。

關於 Experian

Experian是一家全球性的資料和科技公司，致力於為世界各地的人們和企業創造機會。我們利用獨特的資料、分析和軟體組合，協助重新定義貸款實務、揭露和預防詐騙、簡化醫療保健、提供數位行銷解決方案，以及深入洞察汽車市場。我們還協助數百萬人達成他們的財務目標，協助他們節省時間和金錢。

我們的業務涵蓋一系列市場，從金融服務到醫療保健、汽車、農業金融、保險以及更多細分產業。

我們投資于優秀人才和先進的新科技，以釋放資料的力量並進行創新。身為一家在倫敦證券交易所(EXPN)上市的富時100指數公司，我們在32個國家擁有一支25,200人的團隊。我們的公司總部位於愛爾蘭都柏林。如欲瞭解更多資訊，請造訪experianplc.com。

