Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf 460degrees toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn strategische en technologische transformatiecapaciteiten met de toevoeging van samenwerkend bedrijf 460degrees. Hiermee versterkt de organisatie zijn vermogen om klanten te helpen innovatie, transformatie en bedrijfsprestaties te stimuleren in steeds complexere markten.

460degrees, opgericht in 2004, biedt gespecialiseerde diensten op het gebied van projectlevering, strategisch datamanagement, transformatieadvies, cybersecurity en digitaal vertrouwen. Het bedrijf levert adviesoplossingen aan klanten in diverse sectoren, waaronder de overheid, de detailhandel en de financiële sector, en helpt hen om te gaan met complexiteit en de resultaten te versnellen. Met een sterke nadruk op uitvoering en levering begeleidt 460degrees organisaties aan de klantzijde door het gehele inkooptraject, zodat ze toegang hebben tot de juiste expertise en de juiste mensen voor elke fase van hun digitale transformatie.

"Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze impact zowel regionaal als wereldwijd vergroten, terwijl we klanten betere toegang bieden tot geïntegreerde, multidisciplinaire diensten," aldus Werner Spies, oprichtende partner van 460degrees. "Samen combineren we diepgaande technische expertise met wereldwijde schaal om klanten te helpen hun meest urgente uitdagingen aan te pakken en met vertrouwen leiding te geven in een snel veranderende zakelijke omgeving."

"De toevoeging van 460degrees onderstreept de toewijding van Andersen Consulting aan samenwerking met vooruitstrevende organisaties die onze waarden en visie delen," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Deze samenwerking vergroot onze wereldwijde voetafdruk en verbetert ons vermogen om klanten te ondersteunen bij het omgaan met digitale disruptie, complexe risicovolle omgevingen en transformatieve veranderingen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt dat zich uitstrekt van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstverleningsmodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een mondiaal platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

