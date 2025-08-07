「エクスペリアン・エクスチェンジ」シーズン3が公開

カリフォルニア州コスタメサ&ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エクスペリアンは、YouTubeのソート・リーダーシップ・シリーズであるエクスペリアン・エクスチェンジのシーズン3を公開しました。今シーズンでは、データ、イノベーション、テクノロジーの進化する影響について、グローバルな視点から探ります。

年間を通じて順次公開される新エピソードは、受賞歴のあるジャーナリスト、デル・イラニ氏が全ての回のホストを務め、各配信では、エクスペリアンの影響力あるリーダーや世界的な専門家による新たな視点を提供します。テーマは、不正防止やAIの革新から、自動車分野の新たなトレンドや進化するマーケティングの状況まで、多岐にわたります。

新たに公開された特別エピソードでは、エクスペリアンUK&Iの最高経営責任者（CEO）であるマーリン・ホームバーグが、ビジネスへの自身のビジョンを語るとともに、英国市場に対する初期の印象を振り返ります。

EMEAおよびアジア太平洋地域におけるエクスペリアンのリーダーとしての経験を踏まえ、彼女は自身のアプローチに影響を与えているグローバルなインサイトを共有します。さらに、ビジネスリーダーたちの変化する優先事項を掘り下げ、生成AIを含む先端技術がいかに顧客の課題解決に貢献しているかを強調しています。

エクスペリアン・エクスチェンジのシーズン1およびシーズン2では、金融包摂、ヘルスケア、デジタル・トランスフォーメーション、カスタマー・エクスペリエンスなどのテーマが取り上げられ、エクスペリアンのグローバル・リーダーシップ・チームのメンバーによるインサイトも紹介されました。

シーズン3は、エクスペリアンの公式ウェブサイトおよび主要なデジタル・プラットフォームで視聴可能です。マーリン・ホームバーグ氏のエピソードや過去のエピソードのご視聴は、https://www.experian.com/blogs/news/exchangeをご覧ください。

エクスペリアンについて

エクスペリアンは、データおよびテクノロジーに関する世界的企業であり、世界中の人々やビジネスに機会を提供しています。エクスペリアンは、データ、分析、ソフトウェアのユニークな組み合わせにより、融資業務の見直し、不正の発見と防止、ヘルスケアの簡素化、デジタル マーケティング ソリューションの提供、自動車市場に関する優れたインサイトの獲得を後押ししています。また、何百万人もの人々の経済的目標の実現をサポートし、彼らが時間とお金を節約できるよう支援を行っています。

当社は、金融サービスから、ヘルスケア、自動車、アグリファイナンス、保険、その他多くの産業分野に至るまで、さまざまな市場で事業を展開しています。

私たちは、データの力を引き出し、イノベーションを実現するために、優れた人材と先進的な新技術への投資を行っています。当社は、ロンドン証券取引所に（EXPN）で上場しているFTSE 100指数構成企業であり、世界32か国で25,200人の従業員を擁し、アイルランドのダブリンに本社を構えています。詳細は experianplc.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。