藝術團體teamLab將於2025年10月7日設立新館——teamLab Biovortex Kyoto

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- teamLab Biovortex Kyoto是藝術團體teamLab旗下的永久性藝術博物館，將於2025年10月7日在京都府南區開館，此為京都站東南區域專案的一部分。

這將是teamLab在日本規模最大的博物館，占地面積超過1萬平方公尺。

為籌備開館，teamLab正在創作多件新藝術品，其中包括從未在日本展出過的作品。已公布的首批入駐新館的作品有Massless Amorphous Sculpture、Morphing Continuum、The Eternal Universe of Words、The Way of Birds和Forest of Resonating Lamps。

Massless Amorphous Sculpture是首次在日本展出的作品之一，它以teamLab的Environmental Phenomena構想為基礎，透過獨特環境所產生的現象創造出一個漂浮的巨型雕塑。該作品目前正在阿布達比的teamLab Phenomena和邁阿密藝術中心展出，此次將是其在日本的首次亮相。

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

該專案由多家京都和大阪的企業合作參與，在京都站東南區域的市有土地上建設並營運相關設施。這座綜合體旨在成為「創造和傳播新價值的創意樞紐」，規劃包括集teamLab藝術博物館、藝術中心等設施於一體的綜合性文化場所。

透過該專案，teamLab旨在支援京都市以文化、藝術和年輕人為核心的京都站東南區域城市發展願景。身為這一專案的代表，teamLab將與多家深耕京都和大阪的合作企業攜手共進。

teamLab Biovortex Kyoto

2025年10月7日開館

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

票價

成人（18歲及以上）：3800日圓起

13–17歲：2800日圓

4–12歲：1800日圓

3歲及以下：免費

殘障人士：成人票價的50%

靈活通票（無指定入場時間）：12,000日圓

*門票有指定日期/時間。

*成人票和殘障人士票採用動態定價，價格因日期而異。請在查詢當日票價後購買指定日期/時間的門票。

*在博物館現場購買的門票需在此基礎上額外支付200日圓。

