Graymont和Fortera達成合作協議，計畫將突破性的低碳水泥技術推廣至全球各地

英屬哥倫比亞，溫哥華&加州，聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Graymont和Fortera宣布兩公司已簽署一項戰略合作協議。該協議提供合作框架，以利運用Graymont既有的石灰生產業務以及其在永續建材方面的創新生產Fortera的ReAct™的低碳水泥。這項合作是兩公司多年來進行生產測試、設計驗證與合作達致的具體成果。

這項戰略合作關係運用Graymont的全球製造設備網與供應鏈加速推廣Fortera的技術。這項合作關係計畫推廣的低碳水泥適用於各類傳統水泥的應用場域，包括基礎建設、營造、以及工業流程，而且無論是耐用性或合規性都毫不遜色。Fortera的ReAct™低碳水泥已通過十年以上的實際應用驗證，現在開放工業量產。

「Fortera最吸引我們的地方在於他們無意重塑水泥產業，而是致力用我們已有的基礎設施進行創新。」Graymont總裁兼執行長Stéphane Godin說，「我們用了75年以上的時間打造一所全球性的鈣基解決方案企業，這份合作關係有助於我們繼續保持領先地位，為客戶開發創新永續產品。」

「Graymont具備全球領導地位，他們決定與我們合作，等於為Fortera技術提供了強有力的背書。」Fortera執行長Ryan Gilliam說，「從與Graymont團隊合作的第一天開始，我們就知道這將從可擴展性到可靠運作大幅變革我們的工廠商業化設計，並擴大產品的商機。我們將攜手證明以經濟實惠的方式實現水泥減排絕非空想。」

Fortera的ReAct™與ReCarb®技術將有助Graymont重複使用二氧化碳，擴大開發低碳水泥解決方案的生產。這麼做無需大幅改造其設施或運作方式，突破了過去限制新技術推廣的瓶頸。

Fortera目前在加州雷丁有一座年產量達1.5萬噸的ReCarb®旗艦設施投入生產。這座工廠可說是一個經過驗證的附加式佈署模型，可在現有的水泥和石灰基礎設備內運行，利用Fortera的ReCarb®製程生產和經銷低碳水泥。

如需進一步認識Fortera與Graymont如何合作擴大生產低碳水泥，請造訪：forteraglobal.com。

關於Fortera

Fortera是一所領先同業的環保水泥製造商，生產設施位於加州雷丁。Fortera革命性的ReCarb®技術可將工業排放的二氧化碳轉化為立即可用的低碳水泥。ReCarb®無縫整合既有的水泥設備，適用從機械到原料的整個生產框架，確保其為可推廣至全球各地的永續水泥製造解決方案。這項技術的產品Fortera ReAct™環保水泥具市場即用性，符合監管標準，可與一般水泥混合使用，也可以做為一般水泥的替代品單獨使用。如需Fortera如何開發零二氧化碳水泥的進一步資訊，請造訪： forteraglobal.com。

關於Graymont

值得信賴的重要鈣基解決方案全球先驅Graymont營運史長逾75年。該公司服務的市場、客戶及社群廣大，遍及北美和亞太地區。Graymont也是拉丁美洲最大石灰生產商Grupo Calidra的戰略合作夥伴。我們的創新產品是確保工業、建築業和農業領域活躍的關鍵。Graymont還提供應用於關鍵礦物、空氣和水淨化，以及紙張、玻璃、鋼鐵和其他金屬等不可或缺材料之生產的鈣基解決方案。如需進一步資訊，請造訪：Graymont.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。