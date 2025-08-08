Coletivo artístico teamLab inaugura novo museu, teamLab Biovortex Kyoto, em 7 de outubro de 2025

QUIOTO, Japão--(BUSINESS WIRE)--O teamLab Biovortex Kyoto, museu de arte permanente do coletivo artístico teamLab, será inaugurado em Minami-ku, Quioto, como parte do Projeto da Área Sudeste da Estação de Quioto, no dia 7 de outubro de 2025.

Este será o maior museu do teamLab no Japão, com mais de 10.000 metros quadrados.

Em preparação para a abertura do museu, o teamLab está desenvolvendo diversas obras novas, incluindo peças inéditas no Japão. As primeiras obras anunciadas que farão parte do novo museu incluem: Massless Amorphous Sculpture, Morphing Continuum, The Eternal Universe of Words, The Way of Birds e Forest of Resonating Lamps.

Uma das obras que será exibida pela primeira vez no Japão, Massless Amorphous Sculpture, é uma escultura flutuante imensa criada por um ambiente distinto que produz fenômenos, com base no conceito de Environmental Phenomena do teamLab. A peça está atualmente em exibição nas exposições de Abu Dhabi, teamLab Phenomena, e no centro de arte de Miami, e será apresentada no Japão pela primeira vez.

Este projeto, realizado em colaboração com diversas empresas de Quito e Osaka, prevê a construção e operação de instalações em um terreno da prefeitura na região sudeste da Estação de Quioto. O objetivo é criar um "centro criativo para geração e difusão de novos valores", com planos que incluem um complexo cultural com o museu de arte do teamLab e um centro de artes, além de outras atrações.

Com este projeto, o teamLab busca apoiar a visão da cidade de Quioto para o desenvolvimento urbano da Região Sudeste da Estação de Quioto, com foco em cultura, arte e juventude. Como representante dessa iniciativa, o teamLab atuará em parceria com diversas empresas com fortes vínculos com Quioto e Osaka.

teamLab Biovortex Kyoto

Inauguração em 7 de outubro de 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Quioto

Valores dos ingressos

Adultos (acima de 18 anos): JPY 3.800 ~

13–17 anos: JPY 2.800

4–12 anos: JPY 1.800

3 anos ou menos: gratuito

Visitantes com deficiência: 50% de desconto no valor do ingresso adulto

Passe flexível (sem horário de entrada definido): JPY 12.000

*Os ingressos têm data e horário definidos.

*Os ingressos para adultos e visitantes com deficiência estão sujeitos a precificação dinâmica, e os valores variam conforme o dia. Verifique o preço na data desejada antes de adquirir um ingresso para uma data/horário específico.

*Ingressos comprados diretamente no museu terão acréscimo de JPY 200 sobre o valor informado acima.

Para a mídia

Kit de imprensa: https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

Vídeo de divulgação: https://youtu.be/I4U1qdtoyWY?feature=shared

Site oficial: https://www.teamlab.art/e/kyoto/

