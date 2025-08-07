InvestCloud propose le premier système d'une nouvelle génération de solutions alimentées par l'IA afin d'augmenter la productivité des conseillers et améliorer l'engagement client

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--InvestCloud, leader mondial des technologies de gestion de patrimoine, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle génération de solutions alimentées par l'IA qui permet aux conseillers d'augmenter leur productivité et d'offrir une valeur ajoutée à leurs clients. Ces nouvelles solutions, Intelligent Screening et Intelligent Meeting, s'appuient sur les technologies de smartKYC, leader des solutions de contrôle et de monitoring des risques KYC (Know Your Customer) alimentées par l'IA, et de Zocks, assistant IA des conseillers financiers plaçant la confidentialité dès la conception.

Intelligent Screening d'InvestCloud automatise les due diligences approfondies lors de l'accueil des clients et assure un monitoring continu des risques. Elle permet aux banques privées et aux gestionnaires de patrimoine de réaliser des due diligences plus rapides, plus précises et plus rentables à chaque étape de la relation client, libérant ainsi les conseillers, les chargés de clientèle et les responsables de la conformité pour qu'ils puissent se centrer davantage sur la prise de décision plutôt que sur des recherches manuelles.

Intelligent Meeting d'InvestCloud transforme la façon dont les conseillers préparent, suivent jusqu'au bout leurs échanges avec leurs clients. La préparation des réunions, la prise de notes, le suivi de chaque action et les flux de travail post-réunions sont automatisés et alimentés par des données issues de systèmes différents, ce qui permet aux conseillers de réduire les tâches administratives et manuelles chronophages et donc de se centrer sur des interactions clients constructives.

« Avec cette nouvelle génération de solutions de gestion de patrimoine, à commencer par Intelligent Screening et Intelligent Meeting, nous exploitons les données et l'IA de manière innovante pour répondre aux défis liés aux systèmes décalés et à la fragmentation des données qui empêchent les conseillers et leurs clients d'obtenir des résultats optimaux », a déclaré Dan Bjerke, président de Digital Wealth chez InvestCloud. « smartKYC et Zocks et nous-mêmes avons un engagement qui consiste à créer un avenir financier plus intelligent. En joignant nos efforts, nous permettons aux conseillers de travailler plus intelligemment tout au long de l'ensemble du cycle de vie client et de nouer des relations plus étroites et plus productives ».

Pour alimenter cette nouvelle génération de solutions intelligentes, InvestCloud relie l'écosystème de gestion de patrimoine à un modèle de données patrimoniales unifié qui stimule les flux de travail, les analyses et les expériences alimentés par l'IA. Ces solutions permettront d'optimiser la productivité des conseillers et l'engagement client, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de confidentialité et d'efficacité des données.

« Nous sommes fiers de participer à cette technologie révolutionnaire qui apportera une valeur ajoutée considérable aux conseillers et à leurs clients », a déclaré Mark Gilbert, fondateur et CEO de Zocks. « Intelligent Meeting d'InvestCloud permettra non seulement de concrétiser des réunions plus utiles, mais aussi de leur donner davantage de sens en offrant aux conseillers une compréhension plus claire et plus exploitable sur chaque client ».

Dermot Corrigan, PDG de smartKYC, a déclaré : « L'intégration directe de smartKYC à Intelligent Screening d'InvestCloud vise à offrir une expérience d'intégration fluide aux institutions qui accompagnent une clientèle fortunée présentant des structures complexes, des risques transfrontaliers et des profils à risque élevé. Cette solution sur mesure reflète notre engagement commun en faveur de l'innovation et de l'excellence client ».

Fin 2024, InvestCloud a adopté une nouvelle orientation stratégique, visant à créer un avenir plus intelligent pour la gestion de patrimoine. L'entreprise a également renouvelé son engagement envers l'excellence client, l'intégration et l'innovation.

Les deux solutions sont désormais disponibles pour les nouveaux clients et les clients existants à l'échelle mondiale, et Intelligent Screening a déjà été saluée pour son excellence par WealthBriefingAsia.

À propos d'InvestCloud

InvestCloud, leader mondial des technologies de gestion de patrimoine, aspire à un avenir financier plus intelligent. En stimulant la transformation numérique du secteur de la gestion de patrimoine, l'entreprise est présente auprès d'une large gamme de clients dans le monde entier, notamment des gestionnaires de patrimoine et d'actifs, des courtiers, des banques, des conseillers en placement inscrits (RIA) et des assureurs. La représentation de ses clients se monte à plus de 40 % des 132 000 milliards de dollars d'actifs mondiaux. Leader dans la personnalisation et la scalabilité de ses programmes de conseil, notamment pour les comptes gérés unifiés (UMA) et les comptes gérés séparément (SMA), l'entreprise s'engage à assurer le succès de ses clients. En dotant les conseillers et leurs clients de technologies connectées, d'une intelligence amplifiée et d'expériences inspirantes, InvestCloud propose des solutions de pointe en matière de gestion de patrimoine numérique et de planification financière, complétées par un entrepôt de données dynamique, qui évoluent sur l'ensemble du spectre patrimonial. En 2024, InvestCloud a lancé le premier Private Markets Account™ et son réseau de comptes Private Markets, permettant une gestion intégrée des actifs des marchés publics et privés à partir d'un compte géré unique et unifié. InvestCloud a également été nommée par CNBC en 2024 comme l'une des meilleures entreprises fintech mondiales, ce qui atteste de son engagement en faveur de l'innovation et du succès client. Basée aux États-Unis, InvestCloud est présente auprès de clients dans le monde entier.

À propos de smartKYC

smartKYC est le principal fournisseur de solutions de contrôle et de monitoring des risques KYC alimentées par l'IA, au service d'institutions financières et de multinationales du monde entier. En alliant intelligence artificielle, sensibilité linguistique et culturelle, et connaissance approfondie du domaine, smartKYC fixe de nouvelles normes de qualité KYC, transforme la productivité et garantit la conformité.

À propos de Zocks

Zocks est l'assistant IA des conseillers financiers. Sa plateforme leur permet de gagner 10 heures par semaine en automatisant leurs notes de réunion, leurs formulaires d'admission, leurs e-mails clients, etc. Cette solution professionnelle transforme les conversations clients en intelligence structurée et exploitable pour les entreprises de toutes tailles. Pour en savoir plus et lancer un essai gratuit, rendez-vous sur zocks.io.

