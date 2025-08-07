Lanzamiento de la tercera temporada de Experian Exchange

COSTA MESA, California y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Experian lanzó la tercera temporada de su serie de liderazgo intelectual en YouTube, llamada Experian Exchange. En esta temporada, se adopta una perspectiva global y se analiza el creciente impacto de los datos, la innovación y la tecnología.

Con nuevos episodios que se estrenarán a lo largo del año, todos ellos con la conducción de la premiada periodista Del Irani, cada edición aporta perspectivas renovadas por parte de influyentes líderes y expertos globales de Experian. Los temas van desde prevención de fraude e innovaciones con la IA hasta tendencias emergentes en el entorno automotriz y de marketing en evolución.

En un exclusivo episodio que se estrena hoy, Malin Holmberg, directora ejecutiva de Experian UK&I, comparte su visión para el negocio y reflexiona sobre sus primeras impresiones del mercado del Reino Unido.

Sobre la base de su experiencia en el liderazgo de Experian en las regiones de EMEA y Asia-Pacífico, comparte las perspectivas globales que delinean su enfoque. Además, analiza las crecientes prioridades de líderes comerciales y destaca de qué manera las tecnologías avanzadas, incluida la IA generativa, contribuyen a abordar los desafíos de los clientes.

En las primeras dos temporadas de Experian Exchange, también se analizaron temas como la inclusión financiera, el cuidado de la salud, la transformación digital y la experiencia del cliente, además de perspectivas destacadas de algunos integrantes del equipo de liderazgo global de Experian.

La tercera temporada se encuentra disponible en el sitio web de Experian y sus principales plataformas digitales. Para ver el episodio de Malin Holmberg o episodios anteriores, visite https://www.experian.com/blogs/news/exchange.

Acerca de Experian

Experian es una empresa global de datos y tecnología que impulsa oportunidades para personas y empresas de todo el mundo. Ayudamos a redefinir las prácticas crediticias, a descubrir y prevenir el fraude, a simplificar la asistencia sanitaria, a ofrecer soluciones de marketing digital y a profundizar en el conocimiento del mercado automovilístico, todo ello utilizando nuestra exclusiva combinación de datos, análisis y software. También ayudamos a millones de personas a alcanzar sus objetivos financieros y a ahorrar tiempo y dinero.

Operamos en una serie de mercados, desde servicios financieros hasta atención médica, automotriz, agrofinanzas, seguros y muchos más sectores de la industria.

Invertimos en gente talentosa y nuevas tecnologías avanzadas para dar rienda suelta al poder de los datos e innovar. Somos una empresa que forma parte del Índice FTSE 100 y que cotiza en el Mercado de Valores de Londres (EXPN, por sus siglas en inglés). Además, contamos con un equipo compuesto por 25 200 personas distribuidas en 32 países. Nuestras oficinas centrales están ubicadas en Dublín, Irlanda. Para obtener más información, visite experianplc.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.