Andersen Consulting tilføjer samarbejdspartneren 460degrees

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin strategi og sine teknologiske transformationsevner med tilføjelsen af samarbejdspartneren 460degrees, hvilket yderligere styrker organisationens mulighed for at hjælpe kunder med at skabe innovation, transformation og forretningsresultater på stadig mere komplekse markeder.

460degrees blev stiftet i 2004 og leverer specialiserede tjenester inden for projektlevering, strategisk datastyring, transformationsrådgivning, cybersikkerhed og digital tillid. Virksomheden leverer konsulentløsninger til kunder i en række brancher, herunder offentlig forvaltning, detailhandel og finans, og hjælper dem med at navigere i kompleksiteten og opnå hurtigere resultater. Med særlig vægt på eksekvering og levering arbejder 460degrees på kundesiden for at guide organisationer gennem hele indkøbsprocessen og sikre, at de har adgang til den rette ekspertise og de rette nøglepersoner i alle faser af deres digitale transformation.

"Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at øge vores indflydelse både regionalt og globalt, samtidig med at vi kan tilbyde vores kunder bedre adgang til integrerede, multidisciplinære tjenester," siger Werner Spies, medstifter af 460degrees. "Sammen kombinerer vi dyb teknisk ekspertise med global rækkevidde for at hjælpe kunderne med at tackle deres mest presserende udfordringer og føre an med tillid i et hurtigt skiftende forretningsmiljø."

"Tilføjelsen af 460degrees understreger Andersen Consultings engagement i at samarbejde med fremadskuende organisationer, der deler vores værdier og vision," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Dette samarbejde udvider vores globale tilstedeværelse og styrker vores evne til at støtte kunder, der navigerer i digital disruption, komplekse risikomiljøer og transformative forandringer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

