艺术团体teamLab将于2025年10月7日开设新馆——teamLab Biovortex Kyoto

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- teamLab Biovortex Kyoto是艺术团体teamLab旗下的永久性艺术博物馆，作为京都站东南区域项目的一部分，将于2025年10月7日在京都府南区开馆。

这将是teamLab在日本规模最大的博物馆，占地面积超过1万平方米。

为筹备开馆，teamLab正在创作多件新艺术品，其中包括从未在日本展出过的作品。已公布的首批入驻新馆的作品有Massless Amorphous Sculpture、Morphing Continuum、The Eternal Universe of Words、The Way of Birds和Forest of Resonating Lamps。

Massless Amorphous Sculpture是首次在日本展出的作品之一，它以teamLab的Environmental Phenomena理念为基础，通过独特环境所产生的现象创造出一个漂浮的巨型雕塑。该作品目前正在阿布扎比的teamLab Phenomena和迈阿密艺术中心展出，此次将是其在日本的首次亮相。

门票现已在官方网站发售：

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

该项目由多家京都和大阪的企业合作参与，在京都站东南区域的市有土地上建设并运营相关设施。这座综合体旨在成为“创造和传播新价值的创意枢纽”，规划包括集teamLab艺术博物馆、艺术中心等设施于一体的综合性文化场所。

通过该项目，teamLab旨在支持京都市以文化、艺术和青年为核心的京都站东南区域城市发展愿景。作为这一项目的代表，teamLab将与多家深耕京都和大阪的合作企业携手共进。

teamLab Biovortex Kyoto

2025年10月7日开馆

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

票价

成人（18岁及以上）：3800日元起

13–17岁：2800日元

4–12岁：1800日元

3岁及以下：免费

残障人士：成人票价的50%

灵活通票（无指定入场时间）：12,000日元

*门票有指定日期/时间。

*成人票和残障人士票采用动态定价，价格因日期而异。请在查询当日票价后购买指定日期/时间的门票。

*在博物馆现场购买的门票需在此基础上额外支付200日元。

门票

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

媒体

新闻资料袋：https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

预告片：https://youtu.be/I4U1qdtoyWY?feature=shared

官方网站：https://www.teamlab.art/e/kyoto/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。