NetApp versnelt VMware-migraties met integratie van Amazon Elastic VMware Service

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, heeft vandaag aangekondigd dat Amazon FSx voor NetApp ONTAP® nu een ondersteunde externe opslagoptie is voor Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) op Amazon Web Services (AWS). Amazon EVS, nu algemeen beschikbaar, is een nieuwe AWS-service waarmee gebruikers VMware Cloud Foundation (VCF) rechtstreeks binnen hun Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) kunnen uitvoeren, naast andere applicaties. Met Amazon EVS kunnen organisaties snel VMware-workloads migreren naar AWS om hun VMware-omgevingen naadloos uit te breiden en te optimaliseren en bedrijfsflexibiliteit en -transformatie te realiseren.

