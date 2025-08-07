Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą 460degrees

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zwiększa potencjał w dziedzinie strategii i transformacji technologicznej, zawierając umowę o współpracy z firmą 460degrees, a tym samym po raz kolejny wzmacniając zdolności organizacji do wspierania klientów w napędzaniu innowacji, wdrażaniu transformacji i stymulowaniu wyników biznesowych na rynkach charakteryzujących się coraz większym stopniem złożoności.

Założona w 2004 r. firma 460degrees świadczy specjalistyczne usługi w dziedzinie realizacji projektów, zarządzania danymi strategicznymi, doradztwa w zakresie transformacji, cyberbezpieczeństwa i zaufania w sferze cyfrowej. Firma dostarcza rozwiązania konsultingowe klientom z wielu różnych branż, w tym z administracji państwowej, sektora handlu detalicznego i finansów, pomagając im stawiać czoła zawiłościom i szybciej osiągać pożądane wyniki. 460degrees kładzie istotny nacisk na realizację i efekty oraz współpracuje z klientami, pragnąc wspierać ich organizacje w całym procesie udzielania zamówień, aby zapewnić im dostęp do odpowiedniej wiedzy oraz wsparcie właściwych osób na każdym etapie cyfrowej transformacji.

– Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy zwiększyć oddziaływanie zarówno na szczeblu regionalnym, jak i na całym świecie, a jednocześnie zaoferować klientom jeszcze lepszy dostęp do zintegrowanych, multidyscyplinarnych usług – powiedział Werner Spies, wspólnik-założyciel 460degrees. – Razem łączymy szeroko zakrojone zdolności techniczne z globalnym zasięgiem, aby pomagać klientom w stawianiu czoła najpilniejszym wyzwaniom i utrzymaniu zdecydowanego przywództwa w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

– Nawiązanie współpracy z firmą 460degrees stanowi wyraz zaangażowania Andersen Consulting na rzecz współpracy z przyszłościowymi organizacjami, które podzielają nasze wartości oraz wizję – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Dzięki tej współpracy możemy zwiększyć oddziaływanie na całym świecie i zyskać jeszcze lepsze zdolności do wspierania klientów w obliczu cyfrowej rewolucji, złożonego otoczenia naznaczonego ryzykiem oraz przełomowych zmian.

