Lançamento da terceira temporada do Experian Exchange

COSTA MESA, Califórnia e LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Experian lançou a terceira temporada de sua série sobre liderança inovadora no YouTube, Experian Exchange. Esta temporada adota uma perspectiva mundial, ao explorar o impacto evolutivo de dados, inovação e tecnologia.

Com novos episódios lançados durante o ano, todos apresentados pelo premiado jornalista Del Irani, cada edição oferece novas perspectivas de líderes influentes e especialistas internacionais da Experian. Os temas abrangem desde prevenção de fraudes e avanços em IA até tendências emergentes no setor automotivo e a evolução do cenário de marketing.

Em um episódio exclusivo lançado hoje, Malin Holmberg, Diretora Executiva da Experian UK&I, compartilha sua visão para o negócio e reflete sobre suas primeiras impressões do mercado do Reino Unido.

Com base em sua experiência liderando a Experian na EMEA e Ásia-Pacífico, ela compartilha perspectivas mundiais que moldam sua abordagem. Além disto, explora as prioridades em evolução dos líderes empresariais e destaca como tecnologias avançadas, incluindo a GenAI, vêm ajudando a enfrentar os desafios dos clientes.

As duas primeiras temporadas do Experian Exchange também exploraram temas como inclusão financeira, assistência médica, transformação digital e experiência do cliente, além de apresentar percepções de alguns membros da equipe de liderança mundial da Experian.

A terceira temporada está disponível no site da Experian e em suas principais plataformas digitais. Para assistir ao episódio de Malin Holmberg ou aos episódios anteriores, acesse https://www.experian.com/blogs/news/exchange.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do índice FTSE 100 com ações na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.200 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa está situada em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.