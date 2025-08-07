Andersen Consulting s'associe à 460degrees

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités de stratégie et de transformation technologique avec l'ajout du cabinet collaborateur 460degrees, augmentant ainsi sa capacité organisationnelle d'assistance client visant à stimuler l'innovation, la transformation et la performance commerciale sur des marchés de plus en plus complexes.

Fondée en 2004, 460degrees propose des services spécialisés en exécution de projets, gestion stratégique des données, conseil en transformation, cybersécurité et confiance numérique. Le cabinet propose des solutions de conseil à ses clients dans différents secteurs, notamment le secteur public, la vente au détail et la finance, pour les aider à gérer la complexité et accélérer leurs résultats. En accordant une attention particulière à l'exécution et à la livraison, 460degrees accompagne les entreprises tout au long de leur parcours d'approvisionnement, et leur garantit l'accès à la bonne expertise et aux personnes clés à chaque étape de leur transformation numérique.

« Collaborer avec Andersen Consulting nous permet d'augmenter notre impact à l'échelle régionale et mondiale, tout en offrant à nos clients un meilleur accès à des services intégrés et multidisciplinaires », a déclaré Werner Spies, associé fondateur de 460degrees. « Ensemble, nous allions de grandes capacités techniques à une dimension mondiale qui permettront à nos clients de relever leurs défis les plus urgents et d'évoluer en toute confiance dans un environnement économique en constante évolution ».

« L'ajout de 460degrees souligne l'engagement d'Andersen Consulting à collaborer avec des entreprises avant-gardistes qui partagent nos valeurs et notre vision », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen. « Cette collaboration élargit notre présence mondiale et renforce notre capacité à accompagner nos clients dans leur navigation au milieu des perturbations numériques, des environnements à risques complexes et des changements transformateurs ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la transformation des stratégies d'entreprise, des affaires, de la technologie et de l'IA, ainsi que les solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, qui offre une expertise de premier ordre en conseil, fiscalité, droit, évaluation, mobilité internationale et conseil, sur une plateforme internationale comprenant plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites via ses cabinets membres et collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et collaborateurs dans le monde entier.

