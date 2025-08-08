Le collectif artistique teamLab ouvrira un nouveau musée, teamLab Biovortex Kyoto, le 7 octobre 2025

KYOTO, Japon--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, le musée d’art permanent du collectif artistique teamLab, ouvrira ses portes dans le quartier Minami-ku de Kyoto, dans le cadre du projet Kyoto Station Southeast Area Project, le 7 octobre 2025.

Il s’agira du plus grand musée de teamLab au Japon, avec une superficie de plus de 10 000 mètres carrés.

En prévision de l’ouverture du musée, teamLab est en train de créer plusieurs nouvelles œuvres d’art, dont certaines n’ont jamais été exposées au Japon. Les premières œuvres d’art dévoilées qui feront partie du nouveau musée sont Massless Amorphous Sculpture, Morphing Continuum, The Eternal Universe of Words, The Way of Birds et Forest of Resonating Lamps.

L’une des œuvres, Massless Amorphous Sculpture, qui sera exposée pour la première fois au Japon, est une immense sculpture flottante créée par un environnement distinct qui produit des phénomènes, basée sur le concept de teamLab de Environmental Phenomena. Cette œuvre est actuellement exposée à Abu Dhabi, au teamLab Phenomena et au centre d’art de Miami, et sera dévoilée pour la première fois au Japon.

Les billets sont désormais disponibles sur le site officiel :

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Ce projet, fruit d’une collaboration entre plusieurs entreprises basées à Kyoto et Osaka, consiste à créer et à exploiter un complexe sur un terrain appartenant à la ville dans la zone sud-est de la gare de Kyoto. Le complexe vise à devenir un « pôle créatif pour générer et diffuser de nouvelles valeurs », avec notamment un complexe culturel comprenant le musée d’art de teamLab et un centre d’art, entre autres attractions.

À travers ce projet, teamLab souhaite soutenir la vision de la ville de Kyoto en matière de développement urbain dans la zone sud-est de la gare de Kyoto, axée sur la culture, l’art et la jeunesse. En tant que représentant de cette initiative, teamLab travaillera en collaboration avec plusieurs entreprises partenaires ayant des liens étroits avec Kyoto et Osaka.

teamLab Biovortex Kyoto

Ouverture le 7 octobre 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

Prix des billets

Adultes (18 ans et plus) : 3800 JPY

13 à 17 ans : 2800 JPY

4 à 12 ans : 1800 JPY

3 ans et moins : gratuit

Visiteurs handicapés : 50 % de réduction sur le prix adulte

Pass flexible (heure d’entrée non spécifiée) : 12000 JPY

*Les billets ont des dates/heures désignées.

*Les billets pour les adultes et les visiteurs handicapés sont soumis à une tarification dynamique, et les prix varient selon les jours. Veuillez acheter un billet pour la date et l’heure indiquées après avoir vérifié le prix du billet pour le jour concerné.

*Les billets achetés sur place au musée coûteront 200 JPY de plus que le prix indiqué ci-dessus.

Billet

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Pour les médias

Dossier de presse : https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

Extrait vidéo : https://youtu.be/I4U1qdtoyWY?feature=shared

Site officiel : https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.